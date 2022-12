¿En qué anda el chef Alfredo Oropeza tras su salida del programa Hoy Día? El exchef de las mañanas de Telemundo se pronunció al respecto a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef Oropeza Chef Oropeza; conductoras nueva etapa Hoy Día (Telemundo) | Credit: Telemundo (x2) El programa matutino de Telemundo Hoy Día no solamente prescindió en su nueva etapa de sus conductores regulares de entretenimiento y noticias, a excepción de Adamari López y Nicole Suárez, sino que también dijo adiós a su chef Alfredo Oropeza. Oropeza, que se unió a Hoy Día en noviembre de 2020 como chef ejecutivo del programa, donde estuvo a cargo del segmento de cocina compartiendo cada mañana secretos culinarios y recetas fáciles de elaborar, dejó de formar parte semanas atrás del espacio mañanero de Telemundo. Una noticia que no ha sido bien recibida por los televidentes del programa, como se puede apreciar a través de los incontables mensajes de apoyo y afecto que no ha dejado de recibir Oropeza por medio de las redes sociales desde que se hiciera oficial su salida del show. Chef Oropeza Chef Alfredo Oropeza | Credit: TELEMUNDO "Chef Oropeza regrese a Hoy Día, hacen falta sus recetas, son únicas", "Fuiste y serás el mejor chef que ha pasado por ese programa, realmente un gran error que no estés" o "¡Cómo se te extraña en el programa! Ya no es lo mismo sin ti, pero donde quiera que vayas tú brillarás con tu carisma", son solo una pequeña muestra del cariño que le ha hecho llegar el público. El chef no se ha pronunciado abiertamente sobre su sorpresiva salida del programa, pero a través de las redes sociales sí ha respondido algunos de los comentarios que ha recibido. Chef Oropeza Credit: Instagram Hoy Día "No entiendo por qué Hoy Día hizo cambios. Te extrañamos, el show no es igual. Por favor, déjanos saber si vas a estar en otro programa", le escribió días atrás en Instagram un televidente. A lo que Oropeza respondió: "Todo está bien. Nos vemos en YouTube". Aunque ya no sale cada mañana por televisión, el chef no ha dejado de compartir sus nutritivas y saludables recetas, ahora exclusivamente a través de su canal de YouTube y redes sociales. El también escritor de cuatro libros bestsellers que promueven técnicas de cocina saludable, recetas nutritivas y buenos hábitos alimenticios sobrepasa los 700 mil suscriptores en YouTube, mientras que más de medio millón de personas siguen sus recetas por Instagram. ¿Quién sustituye al chef Oropeza en Hoy Día? A diferencia de lo que ocurría en la anterior etapa del programa, el renovado Hoy Día que produce Dio Lluberes no cuenta con un chef fijo. El show ofrece ahora segmentos de cocina con chefs invitados cada semana "para disfrutar la diversidad de la gastronomía latina". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana, le tocó el turno a Fran Ciaro, un artista y cocinero español muy popular en las redes sociales y YouTube por ser el papá de 'Los Carameluchis', una multifacética familia española conocida por sus vlogs diarios acerca de sus experiencias como familia. Hoy Día se transmite de lunes a viernes de 7 a 10 a. m., hora del Este, por Telemundo.

