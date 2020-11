Close

Cuando hace varios años el chef Alfredo Oropeza acudió como invitado al programa mañanero de Telemundo para presentar uno de sus libros por su mente ya rondaba el sueño de algún día poder formar parte del show. "Dentro de mi universo mental siempre estuvo esto de: 'Estaría increíble tener una oportunidad de poder cocinar para toda la Unión Americana, de costa a costa, en un proyecto como el de Un nuevo día'", confiesa Oropeza a People en Español. Hoy ese sueño ya es una realidad. El reconocido chef, quien tiene 20 años de carrera en el mundo culinario, toma desde este lunes las riendas de la cocina de Un nuevo día con un propósito claro: ayudar a la audiencia a enfrentarse a la temida pregunta de '¿qué voy a cocinar hoy?'. "Ahí es en donde pretendemos ayudarles, en solucionar este problemita", asegura. Pero su propósito al frente de los fogones de la cocina de Telemundo va más allá de preparar una receta. "Lo que pretendo compartir aquí es desde el origen, quiénes lo están haciendo, qué costumbres tienen, para qué te sirve a ti y de ahí pretendo también llegar a esta otra parte de cómo puedes hacer tú para que sea rápido, saludable y aprovechar al máximo todos los productos y no haya desperdicio. Ahí es donde vamos a entrar y eso me entusiasma mucho". Image zoom Chef Oropeza | Credit: Cortesía TELEMUNDO Las comparaciones con el chef James seguramente no van al faltar… La verdad es que sí suceden esas comparaciones que sucedan, pero yo lo que pienso es que todas y cada una de las personas que han dejado su energía en este set en el que estoy hoy son personas talentosas, son personas muy valiosas. En el caso del chef James, lo aprecio de manera personal, además de todo que el trabajo que él vino haciendo me parece que fue una labor ultradestacada y así se lo he dejado saber a él directamente. Si suceden esas comparaciones que sucedan, pero yo lo que vengo a hacer acá es intentar ofrecer un servicio, pretendo divertirme porque amo lo que hago y eso es todo. Aprecio de manera personal [al chef James]. El trabajo que él vino haciendo me parece que fue una labor ultradestacada y así se lo he dejado saber a él directamente. - Chef Oropeza ¿Qué dirías a la gente que se muestra aún reacia al cambio para que logres convencerlos y que te den una oportunidad? Más que intentar convencerles, yo nada más creo mucho en la aplicación de una palabra o un término y esa palabra o término es empatía: ponerte en los zapatos del otro. Esa es una de mis reglas de vida. Entonces yo les diría: ‘Intenten ser un poco empáticos conmigo’. Yo lo que pedí fue una oportunidad, hoy estoy teniendo esa superoportunidad de estar aquí todas las mañanas y ¿qué no es eso todo lo que normalmente todos pedimos: una oportunidad? Si es así ojalá sintonicen, que me den esa oportunidad de verme y si les gusta que me lo dejen saber. Y si hay algo que no les gusta que lo escriban, que cualquier comentario constructivo yo lo voy a abrazar. Y si hay muchas cosas que sin duda voy a poder mejorar lo voy a ir haciendo, pero no vengo a convencer a nadie, vengo a hacer una actividad que disfruto desde hace mucho, mucho tiempo. Y el objetivo o el propósito, insisto, es resolver un problemita: ‘¿Qué voy a preparar hoy y cómo puedo hacer que eso que voy a preparar hoy le guste a mi familia? ¿cómo puedo unirme a mis raíces? ¿cómo puedo a través de un alimento conectarme directo con quien soy ?’ Eso es lo que pretendemos provocar en esta nueva etapa de Un nuevo día. Image zoom Chef Oropeza, chef James | Credit: Cortesía TELEMUNDO, Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo ha sido el recibimiento de Adamari López y Chiquibaby? La verdad es que mejor no me puedo sentir. Han sido muy, muy generosas con sus palabras, con sus acciones, con la bienvenida que me han dado, así que me siento muy cómodo, me siento querido y desde ahora parte de esta familia. Si suceden esas comparaciones que sucedan, pero yo lo que vengo a hacer acá es intentar ofrecer un servicio, pretendo divertirme porque amo lo que hago. - Chef Oropeza ¿Cómo se define el chef Oropeza? Me defino como una persona muy perseverante, apasionada por lo que decide emprender o hacer y también como una persona que es casi obsesiva con el orden, con la disciplina. Pretendo ser un buen ejemplo para mis hijos y si soy un buen ejemplo para mis hijos entonces soy un buen ciudadano para este planeta. Image zoom Chef Oropeza | Credit: Cortesía TELEMUNDO Además de la cocina, ¿qué más te apasiona hacer? Me apasiona recorrer diferentes países o estados de la República Mexicana. He recorrido diferentes países platicando acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una ruta planteada por la Organización de las Naciones Unidas, con quien colaboro a través de la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] desde hace más de 9 años. Esa es una parte que para mí es fundamental, el dar a conocer esta guía para poder llegar al 2030 con un planeta que se encamine a mejorar y a darle la vuelta a diversas situaciones con las que hemos venido viviendo y que han venido en detrimento de nuestro universo.

