Charytín Goyco revela cómo fueron esos 4 años alejada de su gran pasión, la televisión Su regreso a la televisión en Estados Unidos como jurado de Tu cara me suena es un regalo para el público pero, ¿en qué andaba y por qué estuvo tanto tiempo alejada de la pantalla chica? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los años no pasan por ella, bueno, los años, la alegría y, sobre todo esa profesionalidad que encandiló a su público hace ya unas cuantas décadas. Matemáticas aparte, Charytín Goyco está de regreso gracias a Tu cara me suena, un programa que le ha traído para quedarse un tiempito por Estados Unidos junto a otros proyectos sabrosos. Se la echaba de menos, y mucho, en la conocida caja tonta. De repente, de la noche a la mañana, la Marylin latina pasó de dar los buenos días a la audiencia hispana del país a desaparecer de la televisión. ¿En qué anduvo todo este tiempo esta dama tan querida y admirada? Cruzada de brazos no. Aunque haya quienes crean que se retiró y estuvo en la sombra olvidada, para nada. Han sido 4 años llenos de trabajo, retos y nuevos proyectos que se ha disfrutado a tope. ¿Que la televisión no la llama para algo interesante? Pues no pasa nada, hay mil opciones más. Por ejemplo, hacer teatro. En 2019 arrasó con su obra Viuda.com, donde ella es la reina y señora del escenario. Una de las cuatro obras que ha hecho sobre las tablas en todo este tiempo y que han sido aplaudidas sin descanso. También ha protagonizado relevantes campañas comerciales como la de Jugos Ya en República Dominicana para la que ha sido su imagen estrella. Y por si esto fuera poco también hizo dos películas, una de ellas todavía por estrenar bajo el nombre de Sunshine. Porque así es ella, una mujer que brilla allá donde va por su alegría y positivismo. La pérdida de su esposo y gran cómplice Elín Ortiz en 2016 dejaba un vacío enorme en su corazón, pero poco a poco y con el apoyo de los suyos, principalmente sus 3 hijos Shalim, Sharina y Alexander, volvió a recuperar la sonrisa que hoy vemos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente con su hija inventó el show en Instagram Chary y Shary, un proyecto donde madre e hija compartían anécdotas y charlas de lo más entretenidas para llevar un poquito de diversión en tiempos de pandemia. Y justo antes de que el virus llegara para cambiarlo todo, ejerció de jueza invitada en el programa Dominicana Got Talent donde regaló su gracia y buen hacer frente a las cámaras. "Yo no he parado nunca de hacer nada y vienen sorpresas muy interesantes", reconoció en una entrañable entrevista con el sitio Mamás Latinas. "Vamos a ir haciendo", dice de su regreso a la televisión en Estados Unidos. "Para mí es importante ir haciendo las cosas", asegura con un tono de misterio y sin querer desvelar lo que viene. "La gente va a decir: '¡qué bueno'!". Una excelente noticia que seguro llenará de ilusión y alegría a su público, esa que ella siempre lleva por bandera y que le ha convertido en una de las grandes de la televisión.

Charytín Goyco revela cómo fueron esos 4 años alejada de su gran pasión, la televisión

