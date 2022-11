¡Emotivo reencuentro de los integrantes del show Escándalo TV más de una década después! Con motivo de la presentación de la biografía de Charytín Goyco, Charytín: El tiempo pasa, pero yo no, gran parte del equipo del afamado programa se reunió para darle todo su apoyo. "Cuando la familia llama, ahí hay que estar" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, exactamente 11, además de Despierta América y Hoy día, existía otro programa que también amenizaba las mañanas. Se llamaba Escándalo TV y era, literalmente, lo que su título describe. Una auténtica oda a la alegría, al alboroto y la farándula bajo la batuta de una de sus principales presentadoras: Charytín Goyco. Con motivo de la presentación de su autobiografía en Miami, Charytín: El tiempo pasa, pero yo no, compañeros del inolvidable show de Telefutura, estuvieron a su lado para acompañarla y apoyarla en este importante momento de su vida. Escándalo TV Escándalo TV | Credit: (Photo by Rodrigo Varela/WireImage) "Noche de reencuentro con mi familia televisiva de Escándalo TV. No importa cuánto tiempo pase, cuando la familia llama ahí hay que estar", escribió un emocionado Felipe Viel, la otra cara principal de un show que cosechó grandes éxitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al encuentro no faltaron muchas caras conocidas que pasaron por aquel plató y que formaron una gran familia. Entre ellas, Carolina Sandoval, Jimena Gállego, Daniella Urbay y Luz María Doria, quien fue productora ejecutiva del espacio. Tampoco quisieron perderse la cita otras caras conocidas como el Niño Prodigio y Giselle Blondet, entre otras muchas. Especialmente feliz de este momento tan entrañable estaba Carolina, quien acudió acompañada de su hija Bárbara Camila y resumió en un video en sus redes la magia de este momento. "Pura buena vibra, puras hormonas de la felicidad, reencuentros mágicos y anécdotas que me trasladaron a maravillosos años de mi vida cuando pude realizar uno de mis sueños al trabajar junto a La rubia de América en Telefutura", escribió la venezolana. "Qué bonito recordar con una sonrisa inmensa mis mejores años en la tele, me vinieron a mi mente recuerdos imborrables, todos los que hemos compartido con Chary hemos visto un gran ejemplo de disciplina, pasión, entrega, enfoque y más", dijo en honor a la dominicana. Escándalo TV arrancó en el año 2002 por Telefutura, hoy Unimás, y se mantuvo casi una década en antena. Su alcance fue tal que incluso se llegó a crear Escándalo TV Extra, una edición especial para el fin de semana que seguía trayendo a los hogares la última hora de sus famosos favoritos. En octubre del 2011, el programa dijo adiós definitivamente a sus espectadores, pero lo que nunca acabó fue el cariño y la unión de sus colaboradores por tantos buenos momentos vividos.

