El próximo domingo, cuando se apaguen las luces del plató de Tu cara me suena (Univision) y tome el avión de regreso a su país de origen, la Chantal Andere con la que se encontrarán sus familiares y amigos a su llegada a México será muy diferente a la que vieron partir a Miami meses atrás. "El próximo lunes se va a ir [a México] una Chantal más segura, más feliz y más confiada", asevera la actriz mexicana en entrevista con People en Español. "Tu cara me suena ha sido una de las experiencias laborales y personales más lindas de toda mi vida. Después de 27 años de carrera artística este programa tiene un lugar en mi corazón muy importante", asevera.

Aunque en un inicio de la competencia pocos apostaban por ella –"la gente decía que por qué estaba ahí", reconoce Chantal– semana tras semana la que fuera villana de exitosas telenovelas como La usurpadora, Destilando amor y Sortilegio ha ido callando bocas con cada personificación, llegando a convertirse en una de las favoritas para alzarse este domingo 29 de noviembre con la victoria tras situarse en la primera posición de la tabla de clasificaciones con 40 puntos luego de arrancar aplausos durante la última gala en la piel de la cantante italiana Laura Pausini. "Fue una de las mujeres a las que más le temí y estoy muy feliz con el resultado", expresa emocionada.

Image zoom Chantal Andere como Laura Pausini | Credit: Cortesía UNIVISION

Independientemente del resultado que arroje la votación final, Chantal ya se siente una ganadora. "Si llegara a ganar sería la cereza del pastel y sería muy feliz, pero si no, yo ya gané porque pasaron cosas más lindas de lo que me esperaba", afirma.

Si bien el balance que hace de su paso por el programa no puede ser más positivo, no toda la experiencia ha sido color de rosa. Vivir en otro país lejos de su familia durante algo más de dos meses ha costado muchas lágrimas a la polifacética artista de 48 años. "Desprenderme de ellos fue muy doloroso. Las dos primeras semanas que estuve acá en Miami sufrí mucho", se sincera.

La primer calificación que Angélica Vale me dio a mí fue un cuatro, entonces yo creo que eso a la gente se le olvida, y después fue un siete. Creo que ha sido muy imparcial en esto y que ha sabido separar muy bien una amistad [del trabajo]. - Chantal Andere

¿Te esperabas ser la ganadora de la noche el pasado domingo?

No, la verdad es que Laura Pausini era un reto grandísimo para mí: su color de voz, su personalidad, su forma de cantar y de interpretar. Fue una de las mujeres a las que más le temí. Estoy muy feliz con el resultado. Mi coach vocal, Sandra Rivera, siempre me decía: 'Confía, confía. Yo cierro los ojos Chantal y estoy escuchando a Laura Pausini. Si esto que logras en los ensayos lo logras llevar al escenario al momento de salir del clonador te va a ir muy bien'. Ella me dio mucha seguridad. Estoy feliz, desde la semana pasada con Rocío Jurado estoy en primer lugar global de la tabla. Me fue muy bien con las calificaciones. Ahora con Laura Pausini casi calificación perfecta. Sigo en primer lugar en la semifinal. No lo puedo creer. Estoy feliz de los resultados, feliz de este proyecto y enloquecida con el formato. Es muy duro y muy difícil imitar, desprenderte de ti, salir de tu zona de confort, romper con miedos, pero creo que lo logré y vamos por un gran camino. Yo ya me siento una ganadora, independientemente de lo que pase en la gran final el próximo domingo, que si llegara a ganar sería la cereza del pastel y sería muy feliz, pero si no, yo ya gané porque pasaron cosas más lindas de lo que yo me esperaba para mí.

Image zoom Chantal Andere como Laura Pausini | Credit: Cortesía UNIVISION

¿Cuando terminó la gala qué fue lo primero que hiciste?

Lo primero que hice fue llamar a mi madre y a mi esposo. Le pedí que hiciéramos Zoom con mis hijos –tengo una niña de 11 años y un niño que acaba de cumplir 6 años– y les hablé emocionadísima. Les decía: 'No puedo creer que lo hice, en qué momento pasó ver a los cuatro jueces parados aplaudiendo’ porque los cuatro tenían mucho miedo de que yo fuera a interpretar a Laura Pausini. De hecho, conocí a una persona que vino de España a estar en una gala con nosotros y me decía que cuando les propusieron interpretar a Laura nadie quiso porque le tenían demasiado respeto a una mujer con esa voz, entonces más honor para mí haber ganado la gala con una mujer tan poderosa, con esa voz tan grandiosa y con esa canción tan divina.

Yo ya me siento una ganadora por mi cambio y por los logros hasta ahorita. Si logro ganar va a ser un superregalo y una cerezota para el pastel y si no es así yo voy a regresar a mi país muy feliz. - Chantal Andere

Tu amistad con Angélica Vale ha generado controversia en redes, ¿qué les dirías a todas esas personas que aseguran que te beneficia ser su amiga?

Yo respeto mucho la opinión de cada quien. A mí me parece que el trabajo que ha hecho Angélica Vale en el proyecto ha sido intachable. La primer calificación que Angélica Vale me dio a mí fue un cuatro, entonces yo creo que eso a la gente se le olvida, y después fue un siete. Creo que ha sido muy imparcial en esto y que ha sabido separar muy bien una amistad de un buen producto o de una buena interpretación o de una no buena interpretación. Angélica por primera vez me dio un 10 este domingo con Laura Pausini, entonces la gente que opine lo que quiera. Yo respeto todos los puntos de vista. Mi felicidad, mi alegría y ni salud no me lo quita nadie.

Image zoom Angélica Vale y Chantal Andere | Credit: Cortesía UNIVISION (x2)

Hablando de comentarios, ¿eres de las que está pendiente cuando se emite el programa de lo que está comentando la gente en redes?

La verdad prefiero no ver nada. Yo creo que la primera que tiene que estar contenta con los logros es uno mismo y yo estuve muy contenta con lo que he logrado en todo este proyecto. Sin duda mi mejoría fue muy clara, después de que yo regresé de haber contraído el covid regresé más fuerte, más segura, con más ganas de comerme el mundo, agradecida por estar bien. No me pongo a ver los comentarios. Obviamente los de mis fans todos son preciosos y ya los feos ya mejor no los oigo para qué. Estoy en un momento de mi vida tan contento, tan pleno y tan agradecido de tantas bendiciones que pueden decir lo que gusten y manden.

El final del programa está a la vuelta de la esquina y vas en primer lugar, ¿si ganas a quién le vas a dedicar la victoria?

Sin duda alguna a mi familia que ha sido el mayor soporte y que han vivido con mi ausencia tantas semanas: a mi madre, a mis hijos, a mi esposo, a la Virgen de Guadalupe, que es mi Sensei, a Dios y agradecer profundamente a Univision y al formato porque es una cosa tan increíble de hacer. Yo ya me siento una ganadora por mi cambio y por los logros hasta ahorita. Si logro ganar va a ser un superregalo y una cerezota para el pastel y si no es así yo voy a regresar a mi país muy feliz. Y yo no me imaginé que pudiera volver a mi país tan contenta.

La gente que decía que por qué estaba ahí pues ya vio porqué estuve ahí. - Chantal Andere

El domingo cuando se apaguen las luces del show y todo termine, ¿qué se va a llevar Chantal a su vuelta a México de su paso por el programa?

Tu cara me suena ha sido una de las experiencias laborales y personales más lindas de toda mi vida. Después de 27 años de carrera artística este programa tiene un lugar en mi corazón muy importante. Me llevo grandes amigos, me llevo haber conocido una producción impecable, qué manera de trabajar, qué manera de ser respetuosos con nosotros, qué manera de cuidarnos porque fue un esfuerzo sobrehumano lo que se hizo para que no hubiera más contagios y yo sería una mujer muy feliz de volver a trabajar para ellos en cuanto me lo soliciten. Y se va a ir una Chantal el próximo lunes más segura, más feliz, más confiada. Confío mucho más ahora en mí misma y pues que calladita me veo más bonita porque la gente que decía que por qué estaba ahí pues ya vio porqué estuve ahí.