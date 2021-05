César Bordón se pone en la piel del segundo padre artístico de Luis Miguel Una figura de la actuación latinoamericana, César Bordón, fue quien interpretó a Hugo López, el manager que consolidó la carrera profesional de Luis Miguel, en la serie del cantante. Y narra su experiencia. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la vida de Luis Miguel hubo alguien fundamental en su consolidación profesional y también lo consideró un segundo padre, se trata de Hugo López, quien se convirtió en el manager del cantante cuando cumplió 18 años. Este personaje fue incluido en las dos primeras temporadas de la serie biográfica de El Sol y para encarnarlo, eligieron a una figura de la actuación latinoamericana, se trata de César Bordón. "Sabía poco de la vida personal de Luis Miguel y, menos aún, de la de Hugo López", reveló Bordón a People en Español. "Así que fue un trabajo de zurcido invisible, entre buscar material donde no había y tratar de completarlo con lo que la ficción me pedía o me solicitaba". Si bien, Lucía Miranda, viuda de López, ha halagado públicamente el trabajo de Bordón y ahora llevan una relación de amistad, fue hasta después de haberse transmitido la primera temporada cuando tuvieron contacto, junto a otras personas del entorno del fallecido representante. "Siempre les he dicho 'que pena no haberlos conocido antes'. Tal vez me hubiesen confundido, pero tal vez me hubiesen dado un poco más de elementos [para desarrollarlo]". Para este primer actor, originario de Buenos Aires, Argentina, participar en este proyecto ha sido "brillante; increíble de punta a punta". Confiesa que "estoy muy halagado, trabajé muy a gusto". Además, reveló que "he desarrollado un vínculo con Diego Boneta", el protagonista, de quien solo tiene la mejor opinión. César Bordón Credit: César Bordón Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Diego es un ángel, como me gusta decirle. Es un joven actor que tiene todo; es infinitamente talentoso. Pero el talento no basta muchas veces y hay que tener otros componentes para ser una estrella y buen actor [como es él]. Canta como los dioses, pero no tuvo ninguna pereza para asociarse para acceder a los tonos, nada más y nada menos, que de Luis Miguel. Tuvo horas de maquillaje y llegaba de buen humor siempre", expresó. "Es un caballero, es un amigo hoy". Con casi 40 años de carrera profesional que incluyen una veintena de obras de teatro, decenas de películas y programas de televisión realizados en su país natal y en otras partes del mundo, el intérprete de Cuenca en el filme Relatos Salvajes considera que sus logros son producto de disfrutar su labor. "Voy por donde me toca, haciendo el mejor papel que puedo", César Bordón Diego Boneta y César Bordón Credit: César Bordón Instagram "Trabajé mucho en el aquí y ahora, y en conectarme con lo que tenía que hacer en cada momento; así sea una pequeña participación en una serie, en una obra de teatro, lo que fuese, y hacerlo bien, con gratitud y con la alegría de que me toca hacer algo que estoy escogiendo. Ese caminito me ha llevado hasta aquí", dijo. "Los pasos cortos y posibles me conectan siempre con una certeza y una tranquilidad de que voy bien". Actualmente, César Bordón actúa en una nueva serie, tiene dos películas por filmar y otras ofertas laborales; sin embargo, "no pienso en que me falta hacer o que no" a nivel profesional "porque considero que eso sería angustiante de alguna manera". "Voy por donde me toca, haciendo el mejor papel que puedo", concluyó.

