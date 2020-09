"Deben dejarla": ¡Celinés Toribio arrasa en su semana en Un nuevo día! La dominicana es la conductora invitada de esta semana en el matinal de Telemundo y la acogida por parte del equipo y del público ha sido espectacular. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llevaba un tiempo más centrada en su labor como actriz, pero mucho antes de brillar frente a las cámaras de cine, ya lo hizo en televisión. Ahora, Celinés Toribio y su sabor dominicano están de regreso en la pantalla chica gracias a Un nuevo día, programa al que ha sido invitada una semana para presentar. En este periodo de cambios y aires nuevos del matinal de Telemundo, están llegando nuevas caras y el público, siempre soberano, no ha tardado en dar sus opiniones más sinceras. Y en sus juicios de valor, la preciosa dominicana es la que va ganando por ahora. Desde su aterrizaje en plató el pasado lunes junto a Adamari López y Chiquibaby, todo han sido piropos y adjetivos de lo más positivos para Celinés, que se ve encantada y como pez en el agua. En sus redes reconoce que son días de pocas horas de sueño pero también de mucha emoción. Entusiasmo, eso es lo que se necesita en estos momentos y eso es lo que más valora el público. Por eso, y por sus largos años de experiencia televisiva, es que la protagonista de Qué León y María Montez: la película ha tenido una maravillosa acogida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta lo que irradias", "Deberías quedarte en Un nuevo día para siempre", "Le has traído a ese programa una chispa diferente. Ojalá y te dejen", "Serías la persona perfecta", "Deben dejarla", dicen tan solo algunos de los comentarios sobre su colaboración. Antes que ella, y tras la salida de Rashel Díaz, han pasado Vanessa Claudio y Nicole Súarez. Este viernes termina la participación Celinés, pero sin duda nos deja un muy buen sabor de boca gracias a la espontaneidad, alegría y saber estar frente a las cámaras. ¡Gracias compañera y que sigan los éxitos!

