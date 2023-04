Celebridades revelan quién es su favorito para ganar La casa de los famosos 3 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La casa de los famosos Credit: Mezcalent (x3) La casa más famosa de la televisión hispana cerrará hoy sus puertas en el prime time de Telemundo. Madison Anderson, Pepe Gámez, Paty Navidad, 'La materialista' o José Rodríguez, esta noche uno de ellos se convertirá en el ganador o la ganadora de la tercera edición del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Altair Jarabo, Gaby Espino, Toni Costa, Osvaldo Ríos, Ivonne Montero y más celebridades han revelado a través de las redes sociales quién es su favorito para ganar La casa de los famosos. Mira, mira... Empezar galería Altair Jarabo apoya a Pepe Altair Jarabo Credit: Mezcalent La actriz mexicana comparte pantalla con Pepe en el thriller de Telemundo Juego de mentiras, que se transmite a las 10 p. m., hora del Este. "Mi gallo en La casa de los famosos", escribió días atrás desde su cuenta de Instagram. "Tú puedes morro". 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Ivonne Montero apoya a Madison y a Pepe La ganadora de la segunda edición de La casa de los famosos tiene dos favoritos. "Ustedes ya lo saben cuáles son mis gallos. Madison querida, toda la suerte del mundo; Pepe, amigo, toda la suerte del mundo. La verdad es que cualquiera de los dos que gane a mí me haría muy feliz, a los dos les tengo aprecio, me gusta su juego, me caen bien". 2 de 11 Ver Todo Liliana Rodríguez apoya a Paty La exhabitante de La casa de los famosos 3 no tiene dudas. "Hermana querida de mi corazón, Ana Patricia Navidad. Ya lo sabe el mundo, yo quiero que tú ganes, te lo mereces, has jugado con sabiduría, con inteligencia, con amor, con astucia, con todo lo que Dios te dio preparándote para lo que venía. Voy a estar afuera esperándote para aplaudirte, para abrazarte cuando salgas, Dios mediante ganadora. ¿Por qué? Porque te lo mereces. ¿Por qué? Porque te has ganado con respeto y cariño el apoyo del público del planeta entero, por eso y mucho más eres un gran ser humano de luz, soy tu amiga y sabes que te apoyo. A muchas personas no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero tengo derecho a tener mis favoritos y tú eres mi favorita. Lo supe desde el día 1 que nos dimos el primer abrazo". 3 de 11 Ver Todo Anuncio Eduardo Rodríguez apoya a Pepe El que fuera concursante de La casa de los famosos 2 cree que ya es hora de que gane un hombre. "Yo quiero que apoyen a Pepe, creo que se lo merece. Y es la tercer temporada, ya ganaron las dos primeras las mujeres, ahora creo que ya toca un hombre, así que por favor apoyen a mi hermano, a mi querido amigo, a mi compadre Pepe". 4 de 11 Ver Todo Lorena Herrera apoya a Paty "Yo definitivamente soy team Paty Navidad, mi paisana. Como buena sinaloense, es una mujer honesta, derecha, que dice las cosas de frente, es una mujer humilde, sencilla, que viene desde abajo, que ha luchado muchísimo, que le ha costado muchísimo trabajo tener lo que tiene, que ha pasado muy malos momentos, de trabajo, malos momentos con sus redes. Sé que su familia depende de ella, así que para mí ella merece ese premio, merece que le vaya bien porque ha demostrado ser una mujer cero problemática. Pero, aunque no es nada problemática, es una mujer que no se deja de nadie, es una mujer que sabe lo que quiere, una mujer verdaderamente inteligente, preparada, así que para mí Paty Navidad la ganadora de La casa de los famosos", dijo la actriz mexicana. 5 de 11 Ver Todo Rodrigo Guirao apoya a Pepe El actor argentino compartió set de grabación con Pepe en el thriller de Telemundo Juego de mentiras. "Para mí quien debería ganar el programa es Pepe Gámez. Así que apoyemos a Pepe, se lo merece, es un tipazo. Trabajé con él en Juego de mentiras y se lo supermerece. Se los puedo asegurar que es una gran persona, así que vamos Pepe vas a ganar". 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Osvaldo Ríos apoya a Madison El actor puertorriqueño y exconcursante de La casa de los famosos 2 apoya a su compatriota. "Desde aquí, desde la bella isla del encanto, de Puerto Rico, les exhorto a todos mis hermanos puertorriqueños y allá en la diáspora también que somos ya casi 6 millones de boricuas y a todos mis hermanos latinoamericanos que voten por Madison Anderson. Madison además de ser una boricua, una mujer boricua que ejemplariza los verdaderos valores de lo que son las mujeres puertorriqueñas, inteligente, decidida, segura de sí misma, alegre, coqueta, boricua caribeña; pero además de eso humilde, sincera y sin ningún tipo de hipocresía. Por todas esas razones y por más, que fueron los valores que yo quise también presentar en La casa de los famosos, pero aquí tenemos la oportunidad de desquitarnos mi gente. Todos a votar por Madison Anderson". 7 de 11 Ver Todo Juan Rivera apoya a Madison El exhabitante de La casa de los famosos 3 lo tiene claro. "Llegamos a la final y en esa gran final está la reina boricua, la barbie boricua, Madison. Creo que es un alma muy pura, es una persona muy linda, su nobleza le sale por los poros a esa mujer". 8 de 11 Ver Todo Gisella Aboumrad apoya a Pepe La que fuera concursante de la primera temporada de La casa de los famosos trabajó con Pepe en la telenovela de Telemundo Pasión prohibida. "Tienen que ir a votar por Pepe Gámez, así que ya lo saben si es su favorito, porque lo es el mío, vayan por favor y voten por Pepe". 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Toni Costa apoya a Madison El bailarín español y finalista de la segunda edición del reality show de Telemundo no ha dejado de apoyar a Madison desde que inició la competencia. "Ella tiene que ganar, ella se lo merece. Se lo merecen todos por llegar hasta el final, pero le hemos ido toda esta temporada a Madison y ahora no nos podemos quitar". 10 de 11 Ver Todo Gaby Espino apoya a Pepe Gaby Espino Credit: Mezcalent La actriz venezolana ha invitado a sus seguidores a votar por Pepe, mostrando así su preferencia hacia el actor mexicano. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Celebridades revelan quién es su favorito para ganar La casa de los famosos 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.