Exclusiva: La periodista Cecilia Vega se une al programa 60 MINUTES de la cadena CBS

La periodista Cecilia Vega se une al programa 60 MINUTES de la cadena CBS "Este es un sueño hecho realidad", asegura destacada periodista ganadora al premio Emmy, quien comenzará a reportar para el legendario programa noticioso en esta primavera. cecilia vega joins 60 minutes Credit: Cortesía: ABC La periodista ganadora al premio Emmy Cecilia Vega se unirá a CBS News como corresponsal del popular programa 60 MINUTES. Así lo dio a conocer este jueves en exclusiva dicha cadena a People en Español. "Cecilia Vega es una reportera fantástica y una gran narradora de historias", afirmó al respecto Bill Owens, productor ejecutivo de 60 MINUTES, considerado durante décadas como el programa noticioso número uno de la televisión en Estados Unidos. "He sido un gran admirador de su trabajo durante mucho tiempo y no podría sentirme más emocionado en darle la bienvenida [al programa]". Vega comenzará a reportar para el programa en la primavera teniendo a Washington, D.C. ciudad donde actualmente reside. "Este es un sueño hecho realidad", afirma por su parte la nacida en la zona de la Bahía de San Francisco, CA,. "Me siento más que honrada en unirme a las filas de este programa legendario y de trabajar al lado de los narradores de historias más destacados del periodismo". Vega se desempeñaba previamente como corresponsal principal de la cadena ABC en la Casa Blanca. En sus años de destacada labor ha cubierto noticias de gran relevancia, como la pandemia de la COVID-19; el desastre de la planta nuclear en Fukushima, Japón. En el 2021 Vega realizó un importante reportaje en la frontera México-Estados Unidos para relatar el peligroso viaje que realizan los migrantes en su paso hacia el Norte.

