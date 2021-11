Causa polémica supuesto veto de Christian Nodal en los Premios de la Radio Al parecer el conflicto entre Christian Nodal y su disquera se está llevando a cabo en otras plataformas, tal como pareció ocurrir en la última entrega de los Premios de la Radio. Lo cual, ha sido motivo de repruebo público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos días, un escándalo ha rodeado a Christian Nodal tras darse a conocer un conflicto con su disquera Universal Music que impide se utilicen sus canciones, imagen y videos a nivel público. Ante ello, el cantante habló del tema y aclaró que tiene una orden federal que da marcha atrás a dichas disposiciones. Sin embargo, la empresa ha entablado un proceso legal. Este año, la entrega de los Premios de la Radio, que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, tenía, justamente, al prometido de Belinda, nominado en las ternas de Artista del año, Artista masculino del año, Canción Mariachi del año, Canción Sierreña del año, Colaboración del año y Premio Orgullo Latino. El intérprete de "Adiós amor" fue el gran ausente de la noche y se ha rumorado que la organización canceló su participación por el altercado jurídico que enfrenta. Además, durante la transmisión televisiva, cuando se mencionaba alguna categoría donde estaba incluido, solamente aparecía su nombre, pero ninguna fotografía o audiovisual de sus temas. Además, cuando Ángela Aguilar interpretó el tema "Dime cómo quieres", que realizó en colaboración con su mencionado colega, cortaron sus estrofas. Esta acción fue considerada como un veto para los internautas, quienes no tardaron en pronunciarse en contra de esta situación e incluso se creó el hashtag Nodal Libre. "Lo ridículos que se vieron los de Premios de la Radio y TV Azteca en hacer como que Christian no existía. Quédense con su premio y dénselo a los artistas que no son nominados en las premiaciones importantes de la industria. Nodal Libre", mencionó un usuario. Christian Nodal Credit: (Frazer Harrison/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que gachos que le cortaron las partes de Nodal a la canción con Angelita, Premios de la Radio"; "¿Por qué no pasan la música de Nodal Premios de la Radio?"; "¿Y Nodal, Premios de la Radio?"; "¿Se fijaron que cuando salían las nominaciones de Nodal no le ponían video a un lado y a todos los demás sí? En fin, ni quien quisiera ir a sus XVs. Nodal Libre"; "Nodal no se pierde los Premios de la Radio, son ellos los que se pierden la oportunidad de tener a Nodal en su escenario. Así de simple. Se va a notar su ausencia se los aseguro", fueron otros comentarios. Por su parte, Christian Nodal continúa el problema con la disquera y asegura que este veto general es porque no quiso renovar el contrato.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Causa polémica supuesto veto de Christian Nodal en los Premios de la Radio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.