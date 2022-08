Catherine Siachoque da el salto a TelevisaUnivision La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Tierra de pasiones y Sin senos sí hay paraíso será una de las protagonistas de la nueva versión de Mujeres asesinas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: TelevisaUnivision Telenovelas como Tierra de pasiones (2006), Sin senos no hay paraíso (2007), ¿Dónde está Elisa? (2010), La casa de al lado (2011) y El final del paraíso (2019), entre otras, convirtieron a Catherine Siachoque en uno de los rostros más habituales de la cadena durante las últimas dos décadas. Con un melodrama aún pendiente de estreno en Telemundo, La mujer de mi vida, que marca su regreso a las villanías, la actriz colombiana fue anunciada este jueves como una de las protagonistas de la nueva versión de ocho episodios de Mujeres asesinas, la galardonada serie antológica que se transmitió con gran éxito de audiencia entre 2008 y 2010. El renovado thriller psicológico, que también contará con las actuaciones protagónicas de Barbie Casillas, Macarena García, Jedet, Nicole Curiel, Claudia Martín, Sara Maldonado y Yalitza Aparicio, comenzó grabaciones en junio en México y se estrenará este año a través de ViX+, el servicio global premium de streaming bajo suscripción de TelevisaUnivision. Mujeres asesinas Barbie Casillas, Macarena García, Jedet, Catherine Siachoque, Nicole Curiel, Claudia Martín, Sara Maldonado y Yalitza Aparicio, protagonistas de Mujeres asesinas | Credit: TelevisaUnivision "La actriz colombiana de televisión y teatro Catherine Siachoque ha destacado en particular por su actuación en telenovelas, entre ellas La casa de al lado, ¿Dónde está Elisa?, Sin senos no hay paraíso, Pecados ajenos, Tierra de pasiones, Te voy a enseñar a querer y La venganza. Salió recientemente en Oscuro deseo 2 y La mujer de mi vida", destacó sobre ella TelevisaUnivision. Inspirada en sucesos de la vida real, la serie presenta historias de mujeres que no tuvieron vidas sencillas, serenas ni felices. Mujeres que enfrentaron parejas violentas, padres o madres manipuladores y jefes hostiles, además de situaciones humillantes; y que trataron sin éxito de mejorar su vida. Sin recursos ni ayuda psicológica, todas llegaron a su límite, y la cárcel o la muerte les pareció menos aterradora que seguir soportando su situación. Catherine Siachoque Catherine Siachoque protagonizará uno de los episodios de Mujeres asesinas | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La nueva versión de la popular serie, que está inspirada en el libro 'Mujeres asesinas' de Marissa Grinstein, fue adaptada por la renombrada guionista Alicia Luna. Pepe Castro, Carlos García Agraz y Lorena Pérez-Ríos dirigen los episodios, mientras que Francisco Casasús Fernández, Rafael Cuadros Valle y Luis Luisillo Miguel son sus productores ejecutivos. Este no es el primer proyecto que graba Siachoque fuera de Telemundo –el año pasado se unió al elenco de la serie de Netflix Oscuro deseo en su segunda temporada–, pero sí es el primero que protagoniza para TelevisaUnivision.

