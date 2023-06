Catherine Siachoque destapa su nuevo proyecto ¡con cambio de look incluido! La actriz colombiana graba una nueva serie. "Estoy segura que la van a amar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Catherine Siachoque Catherine Siachoque | Credit: ViX; Mezcalent Catherine Siachoque dio el año pasado el salto a TelevisaUnivision a través de su servicio de streaming, ViX, como una de las protagonistas de la nueva versión de Mujeres asesinas. La que fuera durante años talento exclusivo de Telemundo sigue vinculada a la plataforma, ahora como parte del elenco estelar de su nueva creación original, Consuelo, serie que fue anunciada este jueves por la compañía como uno de sus siete títulos originales para el segundo trimestre del año. "Estoy feliz de por fin poder contarles que hago parte de esta serie maravillosa llamada Consuelo. Próximamente la podrán ver por ViX", expresó la actriz colombiana a través de su cuenta de Instagram, donde supera los 5 millones de seguidores. "Estoy segura que la van a amar". Catherine Siachoque Catherine Siachoque con nuevo look | Credit: Instagram Catherine Siachoque La que fuera villana de exitosos melodramas como Tierra de pasiones o Pecados ajenos tuvo que someterse a un importante cambio de look para participar en esta historia. Catherine Siachoque Catherine Siachoque Left: Catherine Siachoque antes | Credit: Instagram Catherine Siachoque Right: Catherine Siachoque ahora | Credit: Instagram Catherine Siachoque Ambientada en Ciudad de México en los años 50, la serie, según ha avanzado ViX, "combina con maestría el drama y la comedia a través del personaje de una mujer de la alta sociedad mexicana" interpretada por la actriz Cassandra Sánchez Navarro "que, tras ser abandonada por su marido, debe ingeniárselas para sobrevivir mientras toma el control de su destino y sus placeres, incluyendo la venta de juguetes sexuales". Catherine Siachoque Catherine Siachoque en la serie Consuelo | Credit: ViX La esposa del actor, director y productor Miguel Varoni comparte elenco en esta ficción con Erick Chapa, Eileen Yáñez y Lincoln Palomeque, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Consuelo "combina los conflictos del melodrama clásico con el desparpajo de la comedia moderna para tratar temáticas vigentes, magnificadas por el particular contexto histórico y moral de la época, justo antes del inicio de la Revolución Sexual, convirtiendo a Consuelo en una mezcla única de relevancia, irreverencia y entretenimiento".

