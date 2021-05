El caso del exproductor de El gordo y la flaca se agrava y podría llevarle a prisión Según informa El Miami Herald, Enrique Albis enfrenta cargos por delitos graves por supuestamente atacar sexualmente a mujeres dentro de la cadena Univision. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el verano de 2019, Univision retiraba a Enrique Alvis, escritor y productor de El gordo y la flaca, de sus cargos en la cadena tras verse salpicado por varias alegaciones que lo implicaban en un escándalo de supuesto acoso sexual. Desde entonces el caso está en manos de la justicia y podría haberse complicado en las últimas semanas, tal y como informa el diario El Nuevo Herald. Según ha detallado el mismo en exclusiva, los fiscales presentaron cargos por delitos graves contra el exproductor de Univision acusado de atacar sexualmente a varias mujeres en su espacio de trabajo. Inicialmente, Albis enfrentaba cargos de delitos menores por agresión en una serie de ataques a lo largo de los años denunciados por tres mujeres que querían aparecer en el programa puntero de la cadena. Sin embargo, esta semana la Fiscalía Estatal de Miami-Dade presentó los cargos actualizados en dos de los tres casos pendientes en donde no sale muy bien parado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diario comparte que Alvis, quien se encuentra en libertad bajo su propia responsabilidad y está a la espera de juicio, podría ser arrestado e ingresado de forma inminente en prisión. Un asunto que ni él ni su abogado han querido comentar. El primero en sacar a la luz los supuestos abusos fue el programa Chisme No Like, espacio por el que empezaron a desfilar mujeres contando sus escalofriantes testimonios, entre ellos el de la modelo Ivonne López. Aunque las acusaciones iniciales contra Albis eran solo de agresión, la cosa ha dado un giro de 180 grados. Actualmente y tal y como apunta TMH se le acusa de un delito grave de detención ilegal, un delito menor de robo repentino y un delito menor de lesiones.

