Exclusiva: Carolina Sarassa está de regreso en la televisión luego de ser madre nuevamente

Tras estar alejada de la televisión luego de haber dado a luz a su segundo hijo, Noah, Carolina Sarassa regresa a Edición Digital, el programa que creó y conduce desde 2016. Y si bien está feliz de volver a tener el contacto directo con su público, reconoce que no es fácil dejar a su bebé a solo unos meses de nacido y a su nena, Chloé, de dos años. "Me duele mucho despegarme de [mis hijos] porque he pasado todo el día con ellos", confesó a People en Español.

"Me voy a levantar a las tres de la mañana, me voy a escapar de casa para que no se den cuenta que me estoy yendo. No dejo de pensar como va a ser por la mañana cuando mi niña, que duerme conmigo, se levante y pregunte ¿dónde está mamá? Son casi tres meses que he estado con ella todos los días por la mañana y con el niño que es tan chiquito", agregó. "Así que dejarlos por algunas horas me parte el alma, pero mis papás, que son ángeles, vienen a cuidarlos y eso me deja muy tranquila porque están en excelentes manos".

La presentadora confiesa que tiene "sentimientos encontrados" porque pese a dejar a sus chiquillos, también estará nuevamente frente al público. "Me emociona muchísimo porque [el público] es como familia también; es la gente que comparte conmigo. Es un privilegio tan grande que tengo de entrar a los hogares de tantas personas que nos ven y que piensan que son parte de la familia. Me escriben, me mandan regalitos hechos en casa porque sienten que soy parte de la familia y estoy muy contenta por esa parte", mencionó.

Carolina Sarassa y sus hijos Credit: Cortesía @drishtidream

"Por un lado estoy contenta y emocionada de volver a trabajar en un trabajo que me gusta mucho. No hay día en que llegue al trabajo y diga que no quiero trabajar porque es muy gratificante todos los días poder ayudar a alguien", agregó. "Al mismo tiempo, dejarlos me parte el corazón".

Para la periodista, también llega una nueva oportunidad profesional al convertirse en conductora estelar, junto a Maity Interiano, del noticiero La voz de la mañana que se transmite por internet en la nueva plataforma digital de Univisión conocida como Prende TV. "Me fascina porque Prende TV es como un hermanito de Edición Digital. Para mí es muy importante y un gran honor que hayan conmigo para trabajar en el programa de la mañana. Es un reto importante porque es por internet", explicó.

"De 7 a 9 de la mañana la gente puede ver un noticiero, La voz de la mañana, que tendrá de todo", dijo. "No hay cortes comerciales. La gente puede conectarse de dónde sea".

Carolina Sarassa y familia Credit: Cortesía @drishtidream

La también escritora sabe que vale la pena el sacrificio porque sus hijos tendrán en ella un ejemplo que les permitirá descubrir que pueden cumplir sus sueños, tener una familia y ser profesionistas exitosos. Además, está consciente de que "el periodismo de hoy en día es más humano"; por lo tanto, la maternidad le ha dado una perspectiva nueva y profunda de la vida y, además, la ha hecho más empática. "Cuando me convertí por primera vez en madre de mi hija Chloé vi el mundo diferente", reveló.

"Mi mayor logro ha sido ayudar a la comunidad latina",

Carolina Sarassa

Carolina Sarassa hijo Noah Credit: Cortesía @drishtidream

"Desde que nació Chloé fue darme cuenta que tenía una fibra mucho más adentro que no conocía, igual con el niño. Creo que me hace ser mejor periodista, mejor ser humano, ser mamá", enfatizó. "Ser mamá me ayuda muchísimo profesionalmente".