Carolina Sandoval no pierde el tiempo ¡y ya tiene su propio show de entrevistas! Apenas una semana después de salir de Suelta la sopa, Carolina Sandoval ya tiene un nuevo show con el que ha contado una madrina de excepción, la actriz Lucía Méndez. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo de venirse abajo y tirar la toalla no es propio de Carolina Sandoval. Ella está hecha de otra madera. Justo cuando se cumple una semana de su misteriosa salida de Suelta la sopa, ¡la conductora está de estreno! Eso de perder el tiempo tampoco va con ella así que la venezolana se ha puesto manos a la obra y ha arrancado su propio show de entrevistas con el que ha contado con una invitada de lujo, la actriz Lucía Méndez. "Es la madrina de esta nueva etapa llena de retos y muchos proyectos", escribió Carolina junto al video que da paso a su programa El almuerzo con Caro, una extensión de su ya famoso El trasnocho de Caro con el que promete seguir dándolo todo y acercarnos a las caras más famosas de la televisión. Ambas mujeres de armas tomar hablaron de la vida, del amor, de los detractores y de los nuevos comienzos. "Todo en esta vida cumple un ciclo y gracias a Dios, a la vida, he desarrollado mi marketing digital, mi vida de madre, mi vida de empresaria...", expresó Carolina a Lucía, quien también quiso dejarle un mensaje de ánimo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú eras muy especial en ese programa pero creo que ya para tu carrera, para tu trayectoria, para tu vida, para tu currículum, Carolina triunfó siempre", le expresó la primera actriz con todo el cariño. "Viene otra etapa de tu vida Caro", concluyó. Y así, haciendo bien de ruido y con la alegría de siempre, Carolina dio el pistoletazo de salida a una nueva aventura que promete más entrevistas y episodios apasionantes. ¡Estaremos muy pendientes!

