Carolina Sandoval revela si estará en el último programa de Suelta la sopa

"Nunca he regresado con un exnovio; nunca me vuelvo a la cama con alguien que ya estuve. Para mí, la gente que estuvo en mi vida ya pasó, para bien o para mal estuvieron allí", advirtió Sandoval al programa estadounidense Chisme no like (YouTube). "Lo que no te funcionó como novio, no te va a funcionar otra vez como el fueguito que no se apaga. Por una noche de calentura eso no aguanta. Por eso hay muchas cosas pasando en la vida real como en la farándula porque devolverse a lo que no sirvió eso no va a cambiar, es una esperanza que tienes sola".