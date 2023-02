Carolina Sandoval tomó el micrófono y durante su almuerzo respondió a los comentarios que Jorge Bernal hizo durante una entrevista, en donde el presentador dejó claro que la venezolana se tomó su despido de forma personal.

"Qué bueno [saber de] Jorgito, dijo que lo único que hizo fue leer un comunicado mi salida", comentó en su live Sandoval, quien fue despedida hace casi tres años de la cadena Telemundo y del programa Suelta la sopa.

"Antes de que ese comunicado fuera leído, personas del canal me dijeron que prendiera el televisor porque habría un comunicado que [iba] a leer Jorge Bernal sobre [mi] despido", y continúa. "Prendo el televisor y veo a Jorgito diciendo unas palabras muy rebuscadas porque Jorgito no habla así".

Según Bernal, tan solo siguió órdenes. "Cuando tienes un jefe que te dice lo que son los parámetros del programa tú lo sigues. A mí me mandan a leer un comunicado cuando ella ya no está en el programa, un comunicado donde para ella, y te digo no la culpo para nada porque si yo estuviese en el lado de ella digo 'mira el pendejo este lo que está leyendo', un comunicado 'le agradecemos todos sus años de servicio…'. Una paja que no tenía que haberse dicho nada o de repente 'oye cada cual diga algo lo que quiera decir, bueno o malo digan algo a Carolina, díganlo y ya'. A mí no me dieron esa oportunidad, a mí es 'esto es lo que tienes que decir'", explicó.

"Me afectó porque ella sabe que no fue culpa mía", se sinceró el presentador en el canal de YouTube del animador Lud Camacho y su espacio Interrogados. "Claro que había cariño, no era como que íbamos a cenar todos los días ni íbamos a almorzar ni siempre estábamos metidos en la casa uno del otro ni nada, pero había cariño, sobre todo con mi esposa, que la vestía y hablaban y compartían, o sea había cariño".

Carolina Sandoval Carolina Sandoval, periodista e influencer | Credit: Mezcalent

Y mucho, el problema según Sandoval, es que ni él ni su esposa Karla Birbragher le dieron palabras de aliento después de lo sucedido. "Como dice Jorge Bernal, -a quien también sacaron [ de Telemundo] me quedé loca- Qué raro que su esposa jamás nunca me llamó, ni un e-moji me mandó", dijo Sandoval. "Lo que más me dolió es que eso que dijo el día que anunciaron no salió de su corazón, ¿qué tal si un presentador tuviera los co…s bien puestos y hubiera dicho: 'Eso no lo voy a leer'".

Jorge Bernal Jorge Bernal; Jorge Bernal y Carolina Sandoval | Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images

La realidad, es que desde ese día, Sandoval no ha tenido contacto con ninguno de su excompañeros, tan solo se ha encontrado en la calle a Lucho Borrego, a quien saludó muy amablemente.

"No creo que por un salario valga la pena dejar una amistad. Ni una de las personas de Suelta…, ninguna me llamó, no les estoy mintiendo lo editores, los productores, las que me decían que les encantaba como hacia las cosas, quiero que les diga si me llamaron que si necesite eso no lo asiste es cuestión de caballeros", y dejó muy claro.