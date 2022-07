¿Carolina Sandoval regresa a la televisión? "Siento que nunca me fui" La periodista y presentadora venezolana Carolina Sandoval aclara en exclusiva si próximamente regresará a la televisión Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent.com Si alguien está clara con lo que quiere en la vida, esa es Carolina Sandoval. Tras correr el run run de que la venezolana regresaría a la televisión para participar en un programa de telerrealidad, Sandoval deja muy claro que por el momento está más que feliz con el rumbo que ha tomado. "Siento que nunca me fui", dice la también empresaria, quien en exclusiva habló de los proyectos que tiene en el tintero. ¿Es verdad que regresarás a la televisión en un programa de telerrealidad? Yo sigo siendo presentadora, sigo siendo periodista porque yo estudié para ello. A mí los títulos que la vida me ha otorgado y que mi preparación me ha otorgado no me los quita el hecho de que no esté siete días a la semana en [el] estuchito de la televisión. Siento que nunca me fui porque al estar en redes sociales uno sigue haciendo lo mismo, lo único es que se agregaron palabras a mí vida como creadora de contenido, influencer. Entonces, ¿por ahora no regresas? Yo ando dedicada a exponer un tema importante que J Balvin se ha encargado de exponer [que es la salud mental]. Quiero dejar huella, quiero ser más allá de la persona que solamente habla de otro. Si hablo de otro quiero ser alguien que hable de otra cosa. Tú crees que si me siento con J Balvin, yo me voy a poner a preguntarle: ¿Cuánto dinero ganas? ¿Estás enamorado? Yo soñaría sentarme con J Balvin y hablar de su interés sobre la salud mental. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Yo soñé con hacer farándula, era mí propósito que la gente supiera que la fuente de farándula y de espectáculos era tan seria como cualquier noticia. No me vas a ver sino en mis redes hablando de mí, mí mejor chisme soy yo. Mi mejor manera de expresarme es siendo una persona empática con los demás a través de mí historia. Pero, ¿sí regresarías con una buena propuesta? Un morning show, sí. Definitivamente con lo que más que ligo es con Despierta América (Univision) que me parece que hacen muy bonito trabajo que son un bonito equipo.

