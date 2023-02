Carolina Sandoval rechaza propuestas de Telemundo: "No gracias no me interesa"

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Carolina Sandoval no solo respondió a su excompañero Jorge Bernal, la venezolana también confesó que tras su despido, la cadena Telemundo le ofreció trabajo, el cual obviamente rechazó.

"Cómo es la vida, me invitaron en dos años seguidos a participar en La casa de los famosos", confesó Sandoval. "Nunca digas nunca, pero es el lugar en donde nunca estaré, bueno si me pagan dos millones de dólares puede ser, pero no gracias no me interesa".

Según la venezolana, por el momento no tiene pensado regresar al mundo de la televisión. "Ya no me dedicaría más a hacer ese tipo de periodismo, ya no quiero trabajar en el mundo del entretenimiento de esa manera", dijo tajante. "No me van a cambiar mi pensamiento".

Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images

Y agregó. "Me llamaron gente muy amable [de Telemundo], me invitaron a Master Chef, y yo no voy a dejar a mis hijas para participar. Les estoy cantando de mi propia boca las invitaciones del canal en donde se hacía Suelta la sopa".

Durante su en vivo, Sandoval dejó al descubierto que aparentemente una de las cabezas de la televisora, fue la que decidió que ella saliera del aire.