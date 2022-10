Carolina Sandoval nominada a los Emmy: "No me lo creo" “Ansiedad”, el documental de Carolina Sandoval, es nominado a los premios Emmy. ¡La historia aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Carolina Sandoval durante la grabación de su documental | Credit: Cortesía: Iván Carrillo Carolina Sandoval es una celebridad que no solo se sincera para hablar de sus negocios y su próspera vida familiar, también comparte abiertamente sus problemas. De hecho, la periodista recientemente realizó el documental Ansiedad, en donde abre su corazón sobre el padecimiento que la aqueja tras convertirse en madre de su hija Bárbara Camila. "Yo me quiero curar de la ansiedad", confesó la también influencer. "Estoy haciendo terapia y estoy haciendo esto que va a ayudar a muchas personas a salvarse". Carolina Sandoval Carolina Sandoval grabando su documental | Credit: Cortesía Iván Carrillo No solo eso es lo que Sandoval ha logrado al compartir su historia de vida, la venezolana ha sido nominada al premio Emmy. "Uno recibe lo que siembra", dijo emocionada en exclusiva a People en Español. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Cortesía Carolina Sandoval "Estar nominada en este maravilloso trabajo que Dios me ha permitido realizar de la mano de la gente correcta me deja claro que todos tenemos un propósito [y] que no es lo que pensamos, sino es lo que nos va sucediendo en nuestro caminar". En ese caminar, Sandoval se encontró con Natalia Denegri quien fue la productora del documental hecho en Miami. "Natalia es una mujer que ayuda a muchas personas", enfatiza la influencer, quien también fue productora de la grabación y trabajó de la mano de Denegri y el director Nelson Bustamante. "Es mi historia, es lo que vivo a diario, tiene un por qué y un para qué". Carolina Sandoval y su equipo de trabajo Carolina Sandoval y su equipo de trabajo | Credit: Cortesía Carolina Sandoval El para qué según Sandoval, es ayudar a la gente para vivir en armonía. "La nominación [a un Emmy] es un premio ya para mí", dice Sandoval. "Ya me lo gané y haber sido nominada es un premio que sea lo que Dios quiera", finaliza. ¡Felicidades!

