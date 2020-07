¿Carolina Sandoval no aparecerá más en "Suelta la sopa"? Las señales y rumores apuntan a que Carolina Sandoval ya no formará parte del programa Suelta la sopa ¿será cierta esta información? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una sorpresa ha resultado que ayer Carolina Sandoval no apareciera, sin explicación alguna, en la emisión estadounidense Suelta la sopa, cuando es una de las conductoras que inició con esta emisión y ha permanecido en ella por más de siete años. Sin embargo, fuertes rumores indican que la ausencia de esta presentadora es definitiva; la primera señal es el retiro de su fotografía en el sitio oficial del dicho programa en la página web de Telemundo, empresa que lo transmite. RELACIONADO: Dentro del fabuloso hogar de Carolina Sandoval Image zoom Instagram/Carolina Sandoval Hasta el momento, se desconocen las causas de esa posible decisión. Sin embargo, el diario estadounidense La Opinión explicó que los conflictos iniciaron cuando la presentadora, quien tras cuatro meses de permanecer en su casa a causa de la pandemia, regresó al estudio y se enteró de un par de compañeros contagiados por COVID-19. Ello le causó gran preocupación debido a su madre es considerada persona de alto riesgo porque sufre parkinson fase 2 y solicitó regresar a su reclusión para no exponerla. De acuerdo con este medio, Sandoval dio a conocer que no asistiría al show y grabó un video que no fue transmitido durante el programa. La conductora explicó, en un Instalive, que ya tenía un sustituto que realizaría participaciones externas. Posteriormente, “le habrían informado, vía telefónica, que quedaba suspendida por tiempo indefinido” y momentos después, pasaron del cese al despido definitivo. Image zoom Suelta la sopa Según Javier Ceriani, titular del programa digital Chisme no like, la conductora efectivamente ya no forma parte de la emisión “Última Hora!!!! Fuera de Suelta la sopa. Confirmado. Y de Telemundo Carolina Sandoval!!”, informó Ceriani en su cuenta de Instagram. “Ya la sacaron de su página web Suelta la sopa. La Venenosa ya no existe para Suelta la sopa, Telemundo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN People en Español contactó a representantes de Telemundo, quienes, de momento, no quisieron dar ninguna declaración. También se buscó la versión de Sandoval, pero advirtió que tampoco “puede hablar al respecto”. Habrá que esperar las declaraciones oficiales de alguna de las partes para confirmar o desmentir la salida de Carolina Sandoval de Suelta la sopa.

