Carolina Sandoval hace denuncia pública contra Suelta la sopa La periodista venezolana acusó a través de sus redes sociales a la productora del programa de no haberle devuelto aún sus pertenencias. La respuesta de la parte acusada no se hizo esperar. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A estas alturas del partido para nadie es un secreto que la relación, tanto profesional como personal, que existía entre Carolina Sandoval y la productora del programa Suelta la sopa (Telemundo) no acabó en buenos términos. Así lo corrobora la denuncia pública que hizo este jueves a través de sus redes sociales la periodista venezolana contra el show que presenta Jorge Bernal y del que formaba parte desde su estreno en 2012 como una de sus panelistas estrella. "Quiero hacer una denuncia pública hoy 6 de agosto porque este es el día en que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje y esto es la productora que maneja el show donde yo estaba", denunció la también empresaria. "La productora, que era también mi agencia de talento, para que sepan no me ha dado como mis 5 mil dólares en maquillaje que tenía yo en mis pertenencias del canal y tampoco me han mandado la ropa que todavía tengo en el canal. Y se los digo para que sepan cómo están las cosas", compartió la comunicadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ‘La venenosa’ aseguró que había devuelto ya a la productora todo el material que tenía en su casa del show, en cambio ella aún no había recibido sus pertenencias. "A estas alturas ya les mandé todo lo que ellos me pidieron en el papel que me mandaron creo que por Uber para que sepan en donde me decían que tenía que entregar luces, como las que yo tengo, me exigieron que les mandara las luces que tenía, les mandé la ropa que tenía de ellos…", explicó. "La gente que vive en esta casa sabe perfectamente que todas mis cosas todavía no han sido enviadas y tengo fotos de todo lo que yo envié que me fue solicitado". La respuesta de la productora a la denuncia pública de su extrabajadora no se hizo esperar ya que a las pocas horas de haberse hecho público lo sucedido la periodista compartía otro vídeo en el que informaba que acababa de recibir sus pertenencias. "Pueden creer que esta mañana tuve que recordar todas las cosas que me tenían que mandar, que eran realmente más sentimentales que otra cosa, y si no lo digo no me lo mandan", aseveró. "Miren todo el maquillaje que tenía, me lo mandaron porque vieron que hice un en vivo y se habían tardado todo lo que les dio la gana en mandarlo. Me mandaron todas mis cosas, vamos a ver cuántas de estas cosas dono porque no me gusta recordar nada", dijo.

