Carolina Sandoval habla tras cancelación de Suelta la sopa: "Todo lo que sucede es para bien" Luego de que se diera a conocer que Suelta la sopa sale del aire, Carolina Sandoval, quien fue despedida de dicha emisión, se pronunció al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido motivo de polémica el anuncio de la cancelación del programa estadounidense de televisión Suelta la sopa. Carolina Sandoval fue una de las conductoras cuya salida de la emisión de Telemundo también fue motivo de controversia ya que fue despedida sin previo aviso. Ahora que se anuncia que esta emisión dedicada a los espectáculos sale del aire. ¿Qué opina la presentadora venezolana de esta situación? "Todo lo que sucede es para bien", expresó Sandoval a People en Español. "Hasta lo malo es bueno". La influencer no quiso ahondar en el tema y se concentró solo en dar sus impresiones sobre la invitación que recibió de la Casa Blanca en el marco de el Mes de la Herencia Hispana. Aunque fue enfática en no querer dar mayores detalles sobre la suspensión definitiva de dicho programa. "Me siento súper honrada de ser la primera influencer creadora de contenido hispana que en la administración de Joe Biden va a la Casa Blanca a hablar de la herencia hispana", mencionó. "No puedo explicar en el momento de la vida en que me encuentro. Son cosas tan maravillosas que Dios en la vida tiene un propósito", agregó. "Por eso me quiero mantener en esta energía, esto es lo único que quiero decir, esto es la única cosa que quiero hablar". Carolina Sandoval Credit: Cortesía: Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras la salida de Suelta la sopa sigue dando de qué hablar, Carolina Sandoval asegura estar dedicada, además de su familia, a sus proyectos profesionales. "Esta emoción que tengo de haber sido invitada a la Casa Blanca, lo digo y todavía no me lo creo", concluyó.

