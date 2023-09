Carolina Sandoval de vuelta esta semana en la televisión: "Me voy a sentar en esa silla que tanto quieren verme" A 3 años de su salida de ¡Suelta la sopa!, la influencer y periodista venezolana se reencontrará en un estudio de televisión con varios de sus excompañeros del extinto show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Instagram Carolina Sandoval El fin de semana, Carolina Sandoval compartió a través de las redes sociales su reconciliación y reencuentro con Carlos Mesber, quien fuera productor del programa ¡Suelta la sopa! y con quien se había dejado de hablar tras su abrupta salida en 2020 del ya extinto show de entretenimiento de Telemundo. "Nos lo merecíamos", aseveró la influencer y periodista venezolana. Ahora, tras este reencuentro que llenó de alegría los corazones de sus seguidores, la también empresaria ha anunciado su esperado regreso a la televisión tras 3 años ausente. "Siempre les he contado que cada persona tiene su tiempo, su momento, su forma de procesar las emociones, sus vivencias y saben qué, hoy les vengo a decir que esta semana me voy a sentar en esa silla que tanto quieren verme…", comenzó compartiendo Sandoval a través de un video que publicó desde su perfil de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Instagram Carolina Sandoval Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Instagram Carolina Sandoval Y lo hará a través de la pantalla de Univision. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Instagram Carolina Sandoval La influencer anunció que estará esta semana como invitada en el programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision) que produce precisamente Mesber y en el que trabajan muchos de sus excompañeros de ¡Suelta la sopa!, entre ellos Lucho Borrego, Karla Gómez y Álex Rodríguez. "Esta semana me voy a reencontrar con muchas de las personas que tengo tiempo que no comparto un estudio de televisión y que forman parte de mi vida, así como se los digo", señaló la mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria. "No se lo pueden perder". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el perfil de Instagram del programa también se anunció la noticia a bombo y platillo. "¡Prepárate para la semana más esperada por muchos! Carolina Sandoval llega a los estudios de ¡Siéntese quien pueda! en vivo. La presentadora viene muy dispuesta a aclarar las grandes controversias del pasado. Un gran REENCUENTRO que no te puedes perder". La cita es a las 2 p. m., hora del Este, por Univision.

