Carolina Sandoval por fin suelta la bomba al revelar cómo se enteró de su despido de 'Suelta la sopa' Más de una semana después de su salida de SLS, la venezolana ha confesado la forma en que supo que ya no formaba parte del equipo. Y no, no fue vía telefónica, según ella misma ha confirmado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando nos enteramos, o al menos sospechamos, que Carolina Sandoval ya no estaba en su programa Suelta la sopa, surgieron dos preguntas importantes: por qué y cómo se lo comunicaron. La venezolana, siempre generosa con su público, ha respondido sin censura a la segunda. Lo ha hecho en su programa en redes, El trasnocho con Caro, donde poquito a poco nos ha ido nutriendo de información y dándonos pistas de lo que realmente había pasado. Asegura que se lo debe a sus seguidores, siempre fieles y preocupados por su situación. Así que tocaba ser sincera con ellos. "La única verdad de todas las cosas que han dicho la verdad es que me enteré que no estaba más en el lugar donde estuve durante 7 años por las redes sociales y por la televisión", dijo al final de este video que compartió en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y nadie la llamó? Eso también lo aclaró. Lo hicieron pero demasiado tarde, cuando ya ella y todo el mundo sabía. "Luego ¡¡llamaron por teléfono!! Para que sepan. Y no me mandaron ni siquiera una cartica como la que le mandan a la gente cuando se le muere alguien, cuando se parte un pie... Se los estoy diciendo porque ustedes se lo merecen y por supuesto que sí vamos a hablar del tema de mi salida de Suelta la sopa", aseguró la conductora. Pero lejos de promover el mal rollo o el rencor, Carolina se queda con lo bueno y así lo dejó saber, con la mejor de sus sonrisas. "Fui muy feliz en el tiempo que se utilizó mi presencia, es lo único que tengo que decir, no estoy ardida. Pero ya sabrán", concluyó. Image zoom Carolina Sandoval Mezcalent La periodista seguirá compartiendo su sentir y su verdad con su gente, esa que siempre le ha apoyado y ha estado en las buenas y en las malas. Así que atentos a los shows de Caro porque prometen ¡y mucho!

