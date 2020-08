Carolina Sandoval manda un mensaje a Jorge Bernal y cuenta cuál es la relación con sus colegas de 'Suelta la sopa' La conductora ha compartido por primera vez unas palabras para los que han sido sus compañeros durante 7 años y cuenta si ha recibido mensajes de ellos. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Trabajar en equipo y en armonía es algo que siempre se transmite en la pantalla chica. El tiempo que Carolina Sandoval estuvo en Suelta la sopa se notaba el buen rollo con sus compañeros. Si había que decir las cosas se decían y si había que pedir disculpas, pues también. Es por eso que una de las cosas que se esperaban en los trasnochos y almuerzos con Caro, sus programas en redes sociales, era el testimonio de la venezolana contando cómo es su actual relación con los que fueron sus colegas durante tanto tiempo. Este viernes Carolina lo hizo y no desde el rencor, sino desde el corazón, contando lo que siente y lo que ha vivido tras sus salida del programa. "Todo el mundo me ha escrito menos las personas cercanas que ustedes creen", comienza su mensaje. "El bello Jorge Bernal, con nombre y apellido, porque él es bello, él siempre va a seguir siendo bello (la familia Bernal es lo más lindo que hay) tuvo que leer lo que seguro le mandaron". Entonces, ¿la contactaron? Pues de momento parece ser que no. " ¿Tú crees que algunas de las personas que se encontraban allí de los que llaman talento me mandó un mensaje y me dijo algo en referencia a ese aporte inalterable que dicen que yo hice?", preguntó con ironía pero sin malos sentimientos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom mezcalent La respuesta es no. Con una sonrisa y con el cariño que guarda de las experiencias vividas con la que fue su familia televisiva que tantas veces acudió a sus fiestas en casa, pidió a sus seguidores que no arremetan contra ellos. "No juzguen a la gente que todavía no ha tenido el valor de llamarme y que no ha tenido la empatía de decirme (algo)", comunica en su parte final de El trasnocho con Caro. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Close Share options

Close View image Carolina Sandoval manda un mensaje a Jorge Bernal y cuenta cuál es la relación con sus colegas de 'Suelta la sopa'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.