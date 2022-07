Carolina Miranda habla en exclusiva del peso de ser protagonista Con una importante trayectoria como actriz, Carolina Miranda se ha posicionado en un referente de la televisión gracias a sus importantes proyectos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Carolina Miranda inició una carrera histriónica, con la telenovela Los rey, siempre ha sido protagonista. Si bien, ser encabezar artísticamente un proyecto puede considerarse privilegio de pocos, también representa un enorme compromiso con el que ha tenido que lidiar esta actriz de origen mexicano. "Justo platicaba eso con una de mis mejores amigas que, en cuanto empecé mi carrera, no he dejado de protagonizar y es una gran, gran responsabilidad", advirtió Miranda a People en Español. "No solamente es ser la imagen de la serie o telenovela que estás interpretando, sino también concretar a todo el crew, tener un buen espacio de trabajo, llevarse bien con todos tus compañeros, que todos se sientan tranquilos, en paz, a gusto trabajando contigo y todos en su conjunto, obviamente. Entonces si es una gran responsabilidad a nivel ficción y a nivel realidad". La intérprete de Elisa Lazcano Toledo en la serie ¿Quién mató a Sara? se ha caracterizado por encarnar a personajes fuertes, decididos, que luchan por sus creencias y saben salir adelante. "Me encanta interpretar mujeres fuertes, mujeres valientes, llenas de acción que llevan la batuta y el mando porque es una forma también de honrar a todas la mujeres, que quizá en la ficción es un poco más exacerbado todo", mencionó. "En la realidad hay muchas mujeres que sacan adelante un hogar, a sus hijos, que trabajan, que son fuertes, que son luchonas", continuó. "Entonces, si son de los personajes que más me gusta interpretar para honrar a todas estas mujeres que son muy fuertes y luchadoras, y que son batuta en una familia". Carolina Miranda Credit: Cortesía Prensa Danna SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, regresa con un rol controversial, Natalia Vallejo, que aprenderá a sobrevivir antes las circunstancias difíciles que se le presentan en su nuevo proyecto titulado La mujer del diablo. Por las características de este personaje, tuvo que prepararse mucho y en diferentes sentidos. "Creo que el mayor reto que tuve fueron todas las emociones que Natalia manejaba porque siempre está como al filo de todo; está desbordado todo. Entonces, fueron demasiadas emociones, demasiados matices, demasiada complejidad del personaje para poderlo entender", explicó. Carolina Miranda Credit: VIX + "Trabajamos mucho en preproducción, en profundización, en creación del personaje, de la mano de nuestro director, Carlos Cobb, y con Leonardo Padrón, el escritor, también estuve trabajando mucho y platicando con él desde que lugar lo íbamos a llevar. Y, sobretodo, tuvimos una terapia con una psicóloga especialista; no les puedo decir en qué, porque les voy a spoilear un poco. Estuve trabajando con psicólogos para poder procesar en mi cerebro cómo se sentiría este tipo de realidad que íbamos a vivir y, sobretodo, que vive Natalia Vallejo", agregó. "Psicológicamente es demasiado complejo; entonces, si estuvo complicado, pero al final logramos un buen trabajo y creo que sí se logró redondear el personaje como queríamos". En La mujer del diablo, Carolina Miranda comparte créditos estelares con José Ron y se trata de la primera producción de la plataforma VIX Plus, que fue "una de las cosas que me atrajo" para realizar este proyecto. Estará disponible a partir del 21 de julio de 2022. "El primer capítulo de esta temporada es una locura lo hicimos todo en locaciones; fue con un formato cinematográfico, con un tono de serie bastante natural. Contrataron mil 300 extras para crear un pueblito que se llama Villa Clara, que es donde supuestamente viven todos estos personajes. Entonces, es una gran producción que tiene demasiado de todo y la historia, en general, y el giro que tiene fue una de las cosas que me impulsó a decir que sí".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carolina Miranda habla en exclusiva del peso de ser protagonista

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.