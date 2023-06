¿Carmen Villalobos y Sebastián Villalobos de Top Chef VIP son familia? Muchos se preguntan si existe algún tipo de vínculo familiar entre la conductora y el concursante de la competencia culinaria de Telemundo. ¡Aquí despejamos la incógnita! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sebastián Villalobos Sebastián Villalobos; Carmen Villalobos | Credit: Telemundo (x2) 20 personalidades del medio artístico aceptaron el reto de poner a prueba sus habilidades culinarias en la segunda temporada de Top Chef VIP, que Telemundo estrenó el pasado 25 de abril a las 7 p. m., hora del Este, con la conducción de la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos. 2 meses después y tras 9 semanas de competencia, ya solo quedan 8 concursantes en la batalla por conquistar el codiciado título de Top Chef VIP. Uno de ellos es el youtuber, actor y cantante colombiano Sebastián Villalobos, quien es un rostro muy popular en las redes sociales: solo en Instagram supera los 10 millones de seguidores. Sebas Villalobos Sebastián Villalobos, concursante de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO "Hace ratico no hago televisión y que bonito volver con un proyecto como este. La verdad que estoy muy contento, un poquito nervioso si te soy sincero también", expresaba Villalobos en una entrevista con Telemundo 52 previa al estreno de la competencia culinaria de Telemundo. "Yo cociné desde muy chiquito, desde los 12 años empecé a cocinar, pero si me preguntas hace cuánto no cocinabas, o sea yo soy el mejor amigo de los domicilios", confesó entonces entre risas. Sebastián Villalobos Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Villalobos El influencer ha logrado cautivar semana tras semana a los estrictos jueces con su desempeño en la cocina más famosa de la televisión hispana y hoy está entre los favoritos para alzarse con la victoria. Desde que se estrenara el reality, muchas personas se han preguntado en las redes sociales si existe algún vínculo familiar entre el participante y la conductora del show, Carmen Villalobos, ya que ambos comparten apellido y país de origen. Sebastián Villalobos Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Villalobos "¿Eres hermano de Carmen Villalobos?", le preguntaban recientemente a Sebastián en una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su cuenta de Instagram. Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Instagram Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad es que antes de cruzarnos en el proyecto de Top Chef VIP ya me hacían esa pregunta bastante seguido, pero ahora es como que de las preguntas más frecuentes", reconoció el influencer. Sebastián Villalobos Sebastián Villalobos | Credit: Instagram Sebastián Villalobos "Pero no, no somos familia", dejó claro.

