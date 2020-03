Carmen Villalobos ¡nuevo fichaje estrella del programa Un Nuevo Día! La actriz colombiana se suma al equipo junto a sus compañeras Rashel Díaz y Adamari López mientras la presentadora Chiquibaby está ausente por vacaciones. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Definitivamente Carmen Villalobos en un tesoro. Además de cautivarnos como actriz en sus diferentes trabajos, la bella colombiana también tiene madera de presentadora. La protagonista de El Final del Paraíso demostró sus dotes de conductora en su incorporación al programa Un Nuevo Día. Con motivo de la ausencia de La Chiquibaby por unos días la actriz le ha tomado el relevo y ha sido recibida con los brazos abiertos por sus compañeros. Y no solo eso, las redes se han caído de tanto piropo y aplauso por hacerlo con tanta gracia y salero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de deslumbrar con sus modelos, ha destacado por su chispa especial ante las cámaras. Estas le quieren, hay química ¡y eso salta a la vista! “Bella Carmen, muy bien para presentadora”, “Qué bonito habla”, “Ya que se quede a conducir, me encanta”, “Que se quede para siempre conduciendo, lo hace espectacular”, fueron algunos de los muchos comentarios positivos sobre su intervención en el programa matinal de Telemundo. La actriz de Sin Senos Sí Hay Paraíso estará deleitándonos con su presencia hasta que La Chiquibaby regrese de sus exóticas vacaciones en Portugal. Advertisement

