Carmen Villalobos lista para la segunda edición de Top Chef VIP: "Es una temporada más larga y eso me tiene feliz" La carismática actriz y conductora colombiana habla en exclusiva con People en Español sobre la segunda edición de la exitosa competencia culinaria que Telemundo estrenará pronto y en la que repite como conductora. "El casting está superinteresante". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO Tras una exitosa primera temporada, Top Chef VIP volverá a abrir pronto las puertas de la cocina más famosa de la televisión hispana en el prime time de Telemundo para una nueva edición que contará una vez más con la conducción de la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos. "No puedo estar más feliz de seguir al frente de este gran show", cuenta Villalobos a People en Español. "Anhelaba empezar ya las grabaciones, conocer a los nuevos participantes y volverme a emocionar y llorar con sus historias". Mayor nivel de exigencia Un total de 20 celebridades pondrán a prueba en esta edición sus habilidades en la cocina para conquistar el paladar de los reconocidos chefs Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos, quienes regresan como jueces para evaluar el desempeño y esfuerzo de los concursantes y encontrar al ganador de los $100.000 y el codiciado título. "El nivel de exigencia aumentará. Con la temporada pasada quedó 'la vara alta' y los jueces están esperando ese mismo nivel", explica Villalobos. "Aunque al mismo tiempo los chefs saben que es un proceso y que eso se va consiguiendo a medida que va avanzando el show". Anhelaba empezar ya las grabaciones, conocer a los nuevos participantes y volverme a emocionar y llorar con sus historias — Carmen Villalobos Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO Casting variado La carismática presentadora, quien solo en Instagram supera los 20 millones de seguidores, valora positivamente el casting de concursantes que el público podrá ver en acción en esta nueva edición. Hasta la fecha únicamente se han confirmado 10 de las 20 personalidades. "El casting está superinteresante. Muy variado, para todas las edades", señala Villalobos. "Y en la cocina ha sido definitivamente una mezcla de culturas, sabores y personalidades". Principal novedad La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Sin senos no hay paraíso y Mi corazón insiste en Lola Volcán está feliz de que esta nueva temporada vaya a ser más larga que la anterior. Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO "Al ser más larga hay más retos, más convivencia y más viajes", avanza Villalobos. "Vamos a ir a lugares divinos que sé que al público le va a encantar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin presión Superar o igualar el éxito que tuvo la anterior edición de Top Chef VIP no es algo que quite el sueño a Carmen. "Si te soy honesta, no pienso nunca en eso. Obvio siempre quiero que todo lo que yo hago le vaya superbien", expresa. "En este caso vienen 20 participantes nuevos que esperemos al público le gusten, sientan afinidad, se enamoren, gocen, rían y nos abran nuevamente las puertas de sus hogares como lo hicieron con la temporada pasada".

