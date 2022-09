Carmen Villalobos, la otra ganadora de Top Chef VIP La actriz colombiana conquistó al público como conductora de la exitosa competencia culinaria de Telemundo. "Creo que es el mejor sí que he podido dar en los últimos tiempos", reconoció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: Telemundo Top Chef VIP llegó anoche a su fin por la pantalla de Telemundo con el triunfo de Lambda García, quien fue coronado con el codiciado título de 'Top Chef VIP' y se llevó a su casa los $100.000 en efectivo del premio final. Pero el actor mexicano no fue el único triunfador. La primera edición de la competencia culinaria dejó otro ganador, en este caso ganadora: su conductora Carmen Villalobos. Su participación en este reality show permitió a la carismática actriz colombiana conectar con el público de una manera muy especial: siendo ella misma en esencia, a diferencia de lo que había sucedido hasta ahora en las telenovelas, donde siempre se muestra en la piel de otra persona. Lo que a su vez hizo posible que la audiencia pudiera conocer más al ser humano detrás del artista. "Top Chef VIP ha significado muchas cosas. Jamás me imaginé que me lo fuera a gozar tanto. La gente que me sigue sabe que a mí no me gustaba la cocina, no cocino y ahora amo la cocina, ustedes no saben todas las cosas que quiero aprender a hacer. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita, maravillosa y soy muy bendecida de haber estado en ese proyecto tan maravilloso", contaba Villalobos en una reciente entrevista para En casa con Telemundo. Carmen Villalobos Carmen Villalobos en Top Chef VIP | Credit: Instagram Carmen Villalobos Su alegría, espontaneidad y empatía, tres rasgos que definen a la perfección su personalidad y que estuvieron presentes durante toda la competencia, la hicieron brillar semana tras semana. "Carmen, te lo digo de corazón, yo creo que has sido parte fundamental del proyecto porque te has involucrado con los participantes", le dijo el pasado viernes el presentador de En casa con Telemundo, Carlos Adyan. "En el momento que estamos nosotros en casita llorando Carmen está llorando también y nos haces llorar aún más, entonces eso ha sido muy bonito". Carmen Villalobos Carmen Villalobos en Top Chef VIP | Credit: Instagram Carmen Villalobos Algo en lo que también coinciden las conductoras del programa matutino hoy Día (Telemundo), Adamari López y Stephanie Himonidis, como se lo dejaron saber este lunes en el show. "[Fue] un gran acierto", aseveró la presentadora puertorriqueña. "Me encantó verte en esta faceta de conductora porque te vemos como actriz, pero también lo haces muy bien como conductora y creo que también fue un ingrediente principal para que ahora haya una segunda temporada", comentó por su parte la conductora mexicana. Carmen Villalobos Carmen Villalobos en Top Chef VIP | Credit: Instagram Carmen Villalobos Villalobos no solo cautivó al público con su personalidad, también con los looks que lució en cada programa y con los que derrochó glamour y belleza. "Tengo un equipo fabuloso, realmente hicimos un equipo increíble con la producción. Creo que Top Chef se convirtió como en una pasarela de moda porque era muy cool", comentó al respecto. Carmen Villalobos Carmen Villalobos en Top Chef VIP | Credit: Instagram Carmen Villalobos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora no puede estar más feliz con la experiencia vivida en Top Chef VIP y la respuesta que tuvo el público hacia su aplaudida conducción en el programa de telerrealidad. "Creo que es el mejor sí que he podido dar en los últimos tiempos", dijo entre risas Villalobos a Adamari y Himonidis este lunes en el programa hoy Día (Telemundo).

