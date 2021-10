¡Carmen Villalobos desata la locura con las primeras imágenes de su reality show! ¡Ya casi, casi! Por fin llegó el adelanto de Escuela Imparables, el programa presentado por la actriz colombiana por E! Latin America que se estrenará el próximo 8 de noviembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La agenda de Carmen Villalobos es imparable, como lo es su nuevo reality show en el que ejercerá de presentadora a partir del 8 de noviembre en el canal E! Latin America, a las 10 PM. Hace unas semanas ya se anunció el próximo estreno de Escuela Imparables, este nuevo y jugoso proyecto televisivo para la actriz que suponía toda una oportunidad para aquellas mujeres emprendedoras dispuestas a crecer y brillar por sí solas y sin complejos. Esta semana por fin salió a la luz la presentación oficial de lo que será este espacio televisivo conducido por una Carmen emocionada con este reto. Vestida de lo más elegante para la ocasión, la protagonista de Café con aroma de mujer deslumbró con este conjunto en blanco y negro en la promoción y, sobre todo, con su desparpajo ante esta gran puerta profesional que se le abre. "A partir del 8 de noviembre no te pierdas Escuela Imparables, un nuevo reality show que prepara a emprendedoras latinoamericanas para el éxito, solo por E!", adelanta entusiasmada. Aunque Carmen siempre ha brillado por su carrera como actriz, la conducción es algo que también le encanta y en lo que destaca. En los últimos años se la ha podido ver en programas como Un nuevo día ejerciendo la labor de presentadora con una naturalidad y fuerza arrolladoras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta ocasión, la oportunidad no es algo temporal ni puntual, se trata de un programa solo para ella en el que acompañará a un grupo de mujeres a conseguir su sueño y creer en ellas mismas. Carmen Villalobos, look del dia Un nuevo y gigante paso en su carrera que la tiene de lo más emocionada. "Mi papel va a ser acompañar a 12 emprendedoras en todo este proceso y ser ese enlace entre ellas y nuestras mentoras. En cada programa vamos a tener mentoras y especialistas guiando a nuestras emprendedoras. Van a recibir clases de finanzas, de marketing, de plan de negocios, de presupuesto, de responsabilidad social. Yo voy a ser la encargada de animarlas, de ser su amiga, su confidente, alguien en quien ellas puedan confiar y sentirse tranquilas porque obviamente es una competencia", explicó en exclusiva a People en Español hace unas semanas. A apenas pocos días del gran estreno solo queda desearle la mejor de las suertes en esta interesante aventura en la pantalla chica.

