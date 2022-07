Carmen Villalobos será la conductora de Top Chef VIP, la nueva competencia tipo reality de Telemundo La presentadora y actriz colombiana tomará el revelo de Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos, en el prime time de Telemundo a partir del 9 de agosto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los televidentes serán testigos el martes 9 de agosto a las 7 p. m., hora del Este, de la llegada de 16 famosos a la cocina más exigente de la televisión mundial con el estreno de Top Chef VIP, la nueva competencia tipo reality de Telemundo que ocupará el lugar de La casa de los famosos. Diferentes celebridades como Marlene Favela, Mauricio Islas, Gregorio Pernía, Zuleyka Rivera y Chiky Bombom, entre otras, tendrán que poner a prueba sus habilidades a la hora de cocinar para conquistar el paladar de tres reconocidos chefs que juzgará su desempeño y esfuerzo hasta encontrar al triunfador del codiciado título y los $100.000 en efectivo. Al frente de la conducción del programa estará uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla y también de los más seguidos en las redes sociales: Carmen Villalobos. Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO La presentadora y actriz colombiana, quien recientemente confirmó su separación del actor colombiano Sebastián Caicedo, se encargará de conducir cada episodio de esta épica competencia para toda la familia en la que se vivirán momentos de mucha tensión y grandes sorpresas. Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: Telemundo Villalobos regresa así a la pantalla de Telemundo tras su reciente protagónico en la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, historia que estelarizó junto a Sebastián Martínez. Carmen Villalobos Carmen Villalobos, conductora de Top Chef VIP | Credit: Telemundo "Junto a ella estará un jurado compuesto por reconocidos chefs latinoamericanos, incluyendo al chef Antonio de Livier, uno de los más reconocidos y queridos de la cocina mexicana; la chef Adria Marina Montaño, dueña de distinguidos restaurantes con platos que combinan lo tradicional de la cocina mexicana con un toque moderno, y el ganador de dos estrellas Michelin, chef Juan Manuel Barrientos, reconocido chef que ofrece un estilo innovador inspirado en las raíces ancestrales de su natal Colombia", anunció la cadena hispana a través de un comunicado de prensa. chef Antonio de Livier; chef Adria Marina Montaño; chef Juan Manuel Barrientos Chef Antonio de Livier; chef Adria Marina Montaño; chef Juan Manuel Barrientos | Credit: Telemundo (x3) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Top Chef VIP es una producción de RCN para Telemundo basada en Top Chef de NBCUniversal Formats bajo la producción ejecutiva de Francisco 'Cisco' Suarez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Luciano Cardinali y Fernando Lorente como productores ejecutivos.

