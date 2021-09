Siempre en la búsqueda de nuevos retos profesionales que le permitan seguir creciendo y estar más en contacto con el público, Carmen Villalobos dejará aparcada por un ratito la actuación tras su reciente participación antagónica en la nueva versión de Café con aroma de mujer (Telemundo) para sorprender al público con una faceta completamente diferente a la hasta ahora mostrada, esta vez en el terreno de la conducción.

Convertida en una de las artistas latinas más exitosas y queridas de la pantalla chica con más de 17 millones de seguidores solo en Instagram, la reconocida actriz colombiana será la conductora de Escuela imparables, el primer programa de telerrealidad de competencia entre mujeres emprendedoras que se transmitirá por E! Entertainment y que graba desde hace varias semanas en México, país en el que no trabajaba desde que finalizó El señor de los cielos. "Me siento muy feliz de conducir mi propio programa de televisión. Estoy feliz de que el equipo de Escuela imparables haya creído en mí para llevar la conducción de este primer reality show que empodera a las mujeres", expresa emocionada Villalobos en entrevista con People en Español.

"Ahora que terminó Café yo quería algo como lo que estoy viviendo en este momento, que es la conducción de un programa y más de un programa de este tipo y para un público tan espectacular como es mi público, que es toda Latinoamérica. Este programa se va a ver en 22 países, así que estoy muy feliz, muy orgullosa y muy encantada con que la gente pueda ver otra faceta también completamente diferente", cuenta la que fuera protagonista de exitosas telenovelas de Telemundo como Sin senos sí hay paraíso.

Carmen, cuéntanos sobre el programa, ¿qué podemos esperar?

Es el primer reality show de empoderamiento femenino para toda Latinoamérica. Va a ser transmitido por el canal E! Entertainment. Mi papel va a ser acompañar a 12 emprendedoras en todo este proceso y ser ese enlace entre ellas y nuestras mentoras. En cada programa vamos a tener mentoras y especialistas guiando a nuestras emprendedoras. Van a recibir clases de finanzas, de marketing, de plan de negocios, de presupuesto, de responsabilidad social. Yo voy a ser la encargada de animarlas, de ser su amiga, su confidente, alguien en quien ellas puedan confiar y sentirse tranquilas porque obviamente es una competencia. Al final va a haber solamente una ganadora, entonces voy a ser muy feliz tratando de llevarlas de la mano en este programa tan maravilloso que se ha creado para ellas.

¿Dónde te pones más nerviosa: en la actuación o en la conducción?

Yo creo que en ambas. El tema con la conducción en este caso por ejemplo específico de este reality es que no es un personaje. Cuando ustedes ven una novela o una serie es un personaje, es Carmen dándole vida a un personaje. Aquí, en la conducción de este reality, es Carmen Villalobos como ella, siendo agradable, tratando de que las chicas se sientan completamente cómodas, de que los nervios no se apoderen de ellas, siendo un puente entre las mentoras y las emprendedoras, entonces yo creo que las dos cosas tienen su grado de nervios.

Carmen Villaobos Carmen Villalobos, conductora de Escuela Imparables | Credit: E! Entertainment

¿Cómo ha sido volver a trabajar en México después de tantos años?

Ha sido increíble regresar a México. La última vez que estuve aquí fue en la tercera temporada de El señor de los cielos hace ya cinco años larguitos. México es un país encantador. Ciudad de México es una ciudad fabulosa, donde se come delicioso, la gente es maravillosa. Me he encontrado con gente que quiero, compañeros y amigos que no veía hace rato, entonces ha sido una experiencia superbonita regresar al DF después de tantos años.

¿Cómo es un día en tu vida ahora que estás grabando el programa?

Maravillosa, mi vida ahorita es maravillosa. México, como les digo, es un país que quiero muchísimo, me siento muy cercana con Colombia por las costumbres, por la gente. Mi rutina básicamente consiste en levantarme muy temprano, llegar a la locación, maquillarme, peinarme, ponerme la ropa del episodio que vamos a usar y envolverme en esta atmósfera superlinda de emprendimiento femenino. Aparte es que he aprendido tantas cosas. No solamente las emprendedoras han aprendido, yo también. En todos los episodios he aprendido algo. Me encanta ver cómo las chicas se van superando episodio tras episodio, me encanta escuchar a las mentoras, absorber cada cosa de lo que ellas dicen, tienen mucho conocimiento, entonces mi vida transcurre muy bien grabando el programa.

Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: E! Entertainment

Tu mami viajó contigo, ¿cierto?

Mi mami casi siempre viaja conmigo, me deja instalada… Mi mamá es lo máximo. Es la mujer más espectacular de este mundo y siempre me acompaña porque ella sabe que a mí me cuesta desprenderme de ella y de Sebastián, entonces me acompañó los primeros 15 días. Se acaba de ir a Miami.

¿Y Sebastián, tu esposo?

Sebastián viene en una semana a acompañarme en los últimos días de trabajo aquí en México, sobre todo porque ya el 18 de octubre estamos de aniversario, es nuestro segundo año de casados, entonces pensamos celebrarlo juntitos aquí en México.

Recién terminó Café con aroma de mujer, ¿qué balance haces?

Definitivamente el balance es maravilloso. Creo que Café me dio a mí la oportunidad de mostrarme en otra faceta y me encantó. Independientemente del rating, independientemente de lo que sea, para mí, para Carmen Villalobos, fue espectacular poderle mostrar al público otra faceta completamente diferente a la que ellos venían viendo. Siempre habían visto a Carmen como protagonista con mujeres fuertes, empoderadas y aquí vimos a una antagonista tan real, tan sensible, tan llena de defectos. No es la típica antagonista que mata, que hace daño, que asesina. Vimos a un ser humano tan vulnerable, tan vacío, tan frustrado, tan falto de amor y me encantaba porque la gente se comunicaba conmigo a través de redes sociales y me decían que qué tristeza ver que a una mujer le pasara eso, que conocen a muchas mujeres así, entonces me gustó la cercanía que tuvo el personaje con el público que siguió la historia. Definitivamente para mi carrera fue mi primer antagónico y creo que eso a la gente siempre le va a quedar por siempre en su memoria.

Cuando terminaste Sin senos… pediste una villana y se te cumplió, ahora que terminó Café, ¿qué esperas que llegue para tu carrera como actriz?

Sí, cuando terminé Sin senos… pedí una villana, se me cumplió. Ahora que terminó Café… yo quería algo como lo que estoy viviendo en este momento, que es la conducción de un programa y más de un programa de este tipo y más para un público tan espectacular como es mi público, que es toda Latinoamérica. Este programa se va a ver en 22 países, así que estoy muy feliz, muy orgullosa y muy encantada con que la gente pueda ver otra faceta también completamente diferente. En cuanto a mi carrera si se los cuento no se me cumple. Espero que sean los primeros en enterarse de qué es lo que quiero. Una vez me confirmen lo que quiero les prometo que van a ser los primeros en enterarse. Yo sé que les va a encantar, pero en este momento tengo toda mi energía enfocada en la conducción de este reality y apenas se termine la enfocaré en lo otro de lo que les estoy hablando y espero que se emocionen tanto como yo.

Escuela imparables se estrena el 8 de noviembre por E! Entertainment.