"Es oficial": La gran noticia que compartió Carmen Villalobos en sus redes tras finalizar Top Chef VIP La conductora colombiana concluyó este lunes una exitosa aventura profesional más en su carrera con la final de la segunda temporada de la competencia culinaria de Telemundo. "Soy muy afortunada de conducir este maravilloso show", expresó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villaobos Carmen Villalobos | Credit: Robert Villalobos Anoche, con la final de la segunda temporada de Top Chef VIP, concluyó una exitosa aventura profesional más para la carismática conductora y actriz colombiana Carmen Villalobos. "De verdad que no puedo estar más feliz con este show", expresó este lunes la protagonista de la exitosa saga Sin senos sí hay paraíso desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 22 millones de seguidores. "Soy muy afortunada de conducir este maravilloso show". La presentadora quiso aprovechar una ocasión tan especial para agradecer públicamente "a todos y cada uno de los que hacen parte de este proyecto maravilloso". Carmen Villalobos Carmen Villalobos | Credit: Robert Villalobos Villalobos no se olvidó de su novio, el conductor de Telemundo Frederik Oldenburg, a quien también dedicó unas amorosas palabras de agradecimiento: "A ti amor por venir a Colombia cada 15 días por 5 meses seguidos y creer que en la distancia también se puede construir. Te amo mucho". Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg | Credit: Robert Villalobos ¡Habrá nueva temporada! Al terminar Top Chef VIP 2, Telemundo anunció que habrá una nueva temporada de la exitosa competencia culinaria. "Después de una intensa temporada llena de emociones prepárate para el regreso de Top Chef VIP en 2024, nueva temporada por Telemundo". Emocionada, Villalobos no tardó en hacerse eco de la noticia a través de las redes. "Es oficial. Tercera temporada de Top Chef VIP", escribió desde sus historias de Instagram. Carmen Villalobos Credit: Instagram Carmen Villalobos Feliz con la victoria de Alana Top Chef VIP llegó a su fin con el triunfo de la joven mexicana Alana Lliteras, quien se llevó el codiciado título de Top Chef VIP y los $100.000 en efectivo del premio final. Alana Alana, ganadora de Top Chef VIP 2 | Credit: Instagram Alana "Hermosa, no sabes la alegría que me da saber que tú eres la ganadora. Desde el principio mostraste amor y pasión por la cocina. Eres dedicada y aplicada y eso se vio en cada platillo. Lo mejor del mundo para ti de aquí en adelante", fueron las palabras que dedicó Villalobos a la ganadora de Top Chef VIP a través de su perfil de Instagram.

