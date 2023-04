Carmen Aub, Eugenio Siller y más comparten favorito en La casa de los famosos, ¿quién? "Ayúdenme a votar por...". Carmen Aub, Eugenio Siller y más actores han pedido a sus seguidores el voto para el mismo concursante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eugenio Siller; Carmen Aub Eugenio Siller; Carmen Aub | Credit: Mezcalent (x2) La final de La casa de los famosos (Telemundo) está cerca y ninguno de los 8 participantes que aún continúa en el concurso quiere quedarse fuera de la competencia. Quien con seguridad no llegará a esa codiciada final es uno de los cuatro nominados de esta semana: Madison, Pepe Gámez, Dania Méndez o José Rodríguez. Uno de ellos, el menos votado por el público, deberá abandonar este lunes la casa más famosa de la televisión hispana. A estas alturas del juego –apenas quedan tres semanas para que finalice la competencia–, cada voto cuenta más que nunca y se vuelve decisivo, por lo que es importante la movilización a través de las redes sociales y el apoyo que puedan recibir de compañeros y amigos del medio. La casa de los famosos Credit: TELEMUNDO Uno de los nominados que ha recibido más apoyo en ese sentido ha sido Pepe. Numerosos actores han pedido en los últimos días a sus seguidores el voto para el actor mexicano. "Ayúdame a votar por mi compa Pepe Gámez en La casa de los famosos", pedía el fin de semana el actor mexicano Eugenio Siller a través de sus historias de Instagram. Eugenio Siller Credit: Instagram Eugenio Siller "Un recuerdo con Pepe Gámez para que vayan a votar por él en La casa de los famosos", compartía por su parte la actriz mexicana Carmen Aub, quien trabajó con Pepe en la telenovela de Telemundo Pasión prohibida. Carmen Aub Credit: Instagram Carmen Aub SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Ernesto Franco, quien compartió elenco con Pepe en la serie de Telemundo Falsa identidad, fue otro de los actores que expresó su apoyo hacia el concursante de La casa de los famosos en las redes sociales. Luis Ernesto Franco Credit: Instagram Luis Ernesto Franco "Ya me dijo mi compita que ahora sí se va a poner Bishi completo si se queda esta semana. A votar por él", escribió Luis Ernesto desde sus historias de Instagram. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

