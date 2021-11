Carlos Ponce versus su esposa Karina Banda, ¿quién gana a quién? Mientras que el galán de telenovelas presenta Por amor o por dinero (Telemundo) la presentadora mexicana conduce Enamorándonos (UniMas), ¿qué programa de citas tiene más audiencia en el prime time de la televisión hispana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La búsqueda del amor tiene actualmente un gran protagonismo dentro de la programación estelar de la televisión hispana. Dos de las principales cadenas de televisión en español, Telemundo y UniMas, cuentan con su propio programa de citas que ayudan –cada uno a su manera– a diferentes solteros y solteras a encontrar a su media naranja: Por amor o por dinero en el caso de Telemundo y Enamorándonos USA en el caso de la cadena hermana de Univision. Al frente de estos espacios televisivos se encuentra una de las parejas más queridas del medio del espectáculo: la conformada por Carlos Ponce y su esposa Karina Banda. Mientras que el reconocido galán de exitosas telenovelas como Dame chocolate, Perro amor y Silvana sin lana lleva las riendas de la conducción del recién estrenado reality de Telemundo que une a 16 concursantes solteros en un paraíso tropical donde la pareja vencedora tendrá la oportunidad de ganar un total combinado de $200.000 dólares, la carismática presentadora mexicana conduce cada noche junto a Rafael Araneda el popular show de citas de UniMas. ¿Pero qué programa logra seducir a un mayor número de televidentes? A pesar de no emitirse en la cadena principal de la compañía, Univision, el show que presenta Karina Banda no tiene nada que envidiarle al reality de Telemundo en términos de audiencia puesto que los datos que registra no se alejan mucho de los obtenidos por la competencia. Carlos Ponce Carlos Ponce, conductor de Por amor o por dinero | Credit: TELEMUNDO Este lunes 22 de noviembre, sin ir más lejos, Enamorándonos promedió 644 mil televidentes (P2+) frente a los 772 mil (P2+) que logró reunir en la pantalla de Telemundo Por amor o por dinero. El reality que conduce Ponce se estrenó el pasado miércoles 17 de noviembre ante 1 millón de televidentes (P2+) frente a los 606 mil que promedió ese día Enamorándonos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La distancia entre ambos programas, sin embargo, se ha ido acortando conformen pasan los días debido a la notable disminución de audiencia que ha experimentado Por amor o por dinero. Karina Banda Karina Banda, conductora de Enamorándonos | Credit: Instagram Karina Banda La competencia de citas de Telemundo, que registró su dato de audiencia más bajo hasta la fecha el pasado jueves 18 de noviembre cuando promedió 660 mil televidentes (P2+), se mantiene actualmente como el programa menos visto del horario estelar de Telemundo. Cabe mencionar que aunque los dos espacios televisivos tienen una duración diaria de 2 horas en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana, el de UniMas comienza a las 8 p. m., hora del Este, mientras que el de Telemundo inicia justo una hora antes. Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

