Carlos Ponce contra los estereotipos Carlos Ponce protagoniza la sere de Netflix Julie and the Phantoms Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Haciendo caso omiso de los estereotipos, Carlos Ponce (abajo con Madison Reyes) decidió participar en las audiciones de la serie Julie and the Phantoms. “No es usualmente para el perfil que audiciono porque hay un estereotipo de la piel clara y los ojos claros que no necesariamente se encuentra en el mundo latino, pero dije: ‘Lo voy a enviar, por qué no’ ”, cuenta el puertorriqueño de 48 años, quien obtuvo el papel. Image zoom NETFLIX “Soy el padre de Julie (Reyes) y tengo otro hijo más. Soy un [hombre] que enviudó muy enamorado de su mujer. Es una historia maravillosa”. Image zoom KAILEY SCHWERMAN/NETFLIX Basada en la serie brasileña Julie e os Fantasmas, Ponce asegura que este proyecto adaptado para Netflix logrará enamorar a los televidentes. Image zoom NETFLIX “Es una historia juvenil con muy buenos elementos con buena música, con talento nuevo", dice Ponce. "Se quedó una niña que no tenía replica y enviamos una audición sin tener una contraparte y ella hizo lo mismo y tocó el piano, y canto".

Close Share options

Close View image Carlos Ponce contra los estereotipos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.