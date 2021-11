Carlos Ponce se embarca en una aventura donde se convierte en ángel o demonio ¿de qué se trata? Descubre qué hará Carlos Ponce que lo tiene tan emocionado porque se convierte en una especie de consciencia para una decisión de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con una trayectoria profesional de casi tres décadas y que incluyen actuación, canto, composición, presentación y producción, Carlos Ponce considera que está "en una etapa muy bonita de mi vida" donde "tengo la posibilidad de escoger formatos que me divierten, que me llenan". Así, el intérprete Simón Marroquín en la telenovela La venganza de las Juanas, se embarca en una nueva aventura gracias al reality Por amor o por dinero; en el cual, será una especie de apoyo para los concursantes. "Es un poquito diferente al host que solamente está presentando algunas cosas", mencionó Ponce a People en Español. "Es un aliado de ellos, es una persona que los va a ayudar a hacer, valga la redundancia, esas mismas alianzas; pero también, a formar estrategias para que cada uno de ellos tenga la posibilidad de escoger bien si quieren irse por amor o por dinero". Si bien ahora el actor puertorriqueño está feliz con este proyecto, confiesa que estuvo a punto de no realizarlo debido a la pandemia, pero "se alinearon las estrellas" y ahora está listo para regresar a las pantallas de televisión como conductor, donde promete una propuesta diferente donde la audiencia estará completamente involucrada. "El reality, como dice la palabra, necesita realidad. Siento que, modés y aparte, soy una persona como host, como anfitrión, que me guío más por lo que está pasando alrededor de mí que por un libreto", confesó. Carlos Ponce Carlos Ponce | Credit: Fotógrafo Pipe Jaramillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Obviamente, hay cosas que son importantes, qué hay que decirlas, repartirlas, sobretodo cuando hay reglas y hay dinámicas que el público tiene que entender bien, pero cuando se trata de un engament, de una compensación tanto con los concursantes, participantes o con el público, me siento más cómodo que sea real, por esa razón estoy en esta silla o en este lugar privilegiado hoy", agregó. "Este es un programa que tiene mucha intriga, competencia, que tiene participación tanto del grupo de personas que escogimos, las parejas, como del público. Esta pareja final la va a escoger el público". Carlos Ponce Credit: "Por amor o por dinero" Carlos Ponce está convencido que los espectadores podrán gozar con las dinámicas que Karla, Glenda, Jennifher, Nobiraida, Lisandra, Maricielo, Música, Dina, Diego, Rubén, Anthony, Asaf, Silverio, Lewis, Clovis y José Luis, como participantes, llevarán a cabo. "Me encanta el proyecto Por amor o por dinero. Me encanta el formato, me gusta ser el moderador", concluyó. Por amor o por dinero se estrena el próximo 17 de noviembre a las 7pm/6c por la señal de Telemundo.

