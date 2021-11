¿Qué haría Carlos Ponce por amor o por dinero? ¡Mira lo que nos contó en exclusiva! El presentador conversó con People VIP del nuevo reality de Telemundo donde 16 guapísimos solteros buscan el amor en un paraíso tropical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El presentador de televisión Carlos Ponce no halla las horas que comiencen las transmisiones del nuevo reality show de Telemundo Por amor o por dinero que condurcirá a partir del miércoles, 17 noviembre. "No hay nada predecible", dijo el actor y cantante puertorriqueño en una entrevista en exclusiva con People VIP de la competencia que se desarrolla en un lujoso oasis tropical donde ocho solteros y ocho solteras se conocerán, buscarán el amor, enfrentarán desafíos y serán nominados a abandonar el concurso cada semana. La pareja ganadora que pruebe tener más química y compatibilidad ganará $200,000. "Soy el host que les cuenta las reglas cómo lo tienen que hacer, que es lo que está en riesgo, cómo van cambiando las dinámicas", agregó Ponce del show que cuenta con 60 cámaras y micrófonos escondidos para captar todo que pasa 24 horas al día. ¡Mira qué más compartió Ponce sobre los concursantes y la dinámica del reality en la entrevista completa colgada arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

