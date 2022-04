Carlos Mesber, productor de Suelta la sopa, ¡anuncia nuevo programa y sus famosos presentadores! "Felices de iniciar este nuevo programa junto a un talentoso equipo". El venezolano comunicó la noticia con sus seguidores y compartió quiénes serán las caras conocidas de este show (¡alguna ya estuvo en SLS!). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casi 4 meses después del punto final de uno de los programas estrella de la sobremesa de Telemundo, Suelta la sopa, su productor, Carlos Mesber, ha anunciado el nuevo proyecto televisivo que ya está casi listo. Llega a televisión un formato fresco, novedoso y cargado de entretenimiento de la mano de unos presentadores muy famosos con los que la audiencia ya está familiarizada. A punto de salir del horno, el productor venezolano ha dado una probadita a sus seguidores de lo que se viene y adelantado exactamente de qué se trata esta nueva aventura televisiva. Carlos Mesber - El libreto de tu vida - Libro Credit: Tom Duppa/I-magen Entertainment "Felices de iniciar este nuevo programa junto a un talentoso equipo", arranca su mensaje en Instagram junto a un video que desvela este proyecto a la vista. "We Love Entertainment, Faranduteka, la biblioteca de la farándula, muy pronto", adelantó emocionado sobre el nombre del programa, también desarrollado por su agencia. ¿Y quiénes serán las famosas caras a cargo de este nuevo show sobre los famosos, sus idas y venidas? Pues también lo contó y sorprendió con los elegidos. "Con los presentadores de este nuevo programa, Aylín Mujica, quien ya estuvo en SLS, Álex Rodríguez y Karla Gómez", compartió al público, el cual reaccionó de inmediato con mensajes de apoyo, alegría y ganas de saber más. "Felicidades por este nuevo proyecto", "Excelente", "¿Dónde? Please", "Gran equipo, el mayor de los éxitos", "Rumbo a más éxitos", escribieron algunos emocionados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la pregunta del millón es, ¿por qué canal se dará? Para eso Mesber también tuvo respuesta. "Pronto te contaré todo", respondió a los curiosos. "¡Poco a poco! Por ahora solo esto, y muchas gracias por el apoyo", añadió el escritor del El libreto de tu vida lo escribes tú. Por ahora habrá que esperar al gran anuncio de dónde y cuando, pero lo que es un hecho es que la farándula tendrá otro espacio en el que ser protagonista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Mesber, productor de Suelta la sopa, ¡anuncia nuevo programa y sus famosos presentadores!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.