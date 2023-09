Carlos Mesber cuenta todo sobre su reconciliación con Carolina Sandoval: "[Ella] estaba muy herida y triste" Tras años de no hablarse, el productor Carlos Mesber firmó la pipa de la paz con Carolina Sandoval, ¡los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reconciliación más esperada de quienes fueron colegas y casi familia sucedió este fin de semana. Carolina Sandoval y el productor Carlos Mesber se reunieron en la casa de la venezolana y firmaron la pipa de la paz tras la abrupta salida de Sandoval del programa Suelta la sopa. Sobre ese reencuentro que sacudió las redes, el productor del Siéntense quien pueda, que también es padrino de Amalia Victoria, la hija pequeña de la venezolana, habló en exclusiva con People en español. "En lugar de crear problemas, me encanta crear soluciones. Yo pedí su nuevo número de teléfono y le escribí por WhatsApp". Carolina Sandoval y Carlos Mesber Carolina Sandoval y Carlos Mesber | Credit: Cortesía Carolina Sandoval ¿Cómo fue que decidiste reunirte con Carolina? Siempre quise hacerlo. Soy persona de paz y amor, pienso que la vida es hermosa y hay que saber hacer las cosas bien. En lugar de crear problemas, me encanta crear soluciones. Yo pedí su nuevo número de teléfono y le escribí por WhatsApp. ¿De quién fue la idea? La idea vino de mí, yo estaba esperando que ella se sintiera tranquila con sus pensamientos, y definitivamente el tiempo ayuda a que las cosas vayan evolucionando a otro nivel. USCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué fue lo primero que te dijo y qué le dijiste tú? En un largo mensaje de WhatsApp, la saludé cariñosamente y luego en resumen, le dije que merecíamos una conversación para aclarar todos los hechos y sucesos del pasado. Ella también me respondió con un larguísimo texto de WhatsApp que en resumen reflejaba que no tenía rencor y que nunca lo había sentido, sino más bien mucho dolor, que estaba muy herida y triste. ¿Cuál fue el tema principal que hablaron que les tocó el corazón? La vida es una constante evolución, y en ese camino, la autoestima y el amor propio juegan un papel fundamental. La empatía, ponerse en los zapatos del otro, para entender cómo se siente la otra persona en cierto momento, es un acto de amor que nos permite crecer. A veces, es necesario cerrar un capítulo para abrir uno nuevo y emocionante. No hay que tener miedo de pasar página en la historia de cada quien y así abrazar el futuro con confianza y amor propio. Carlos Mesber Carlos Mesber | Credit: Alberto Navarro/ Líderes Latinos ¿Qué esperaremos del programa de hoy? Este martes viene Carolina a Siéntese... Será un programa lleno de emociones, pues se va a reencontrar con excompañeros de trabajo en un estudio de televisión otra vez. También se va a reencontrar conmigo en una situación similar a la que antes teníamo, soy el productor del programa otra vez. ¿Volverías a trabajar con ella en un programa? Por supuesto que sí. Es una mujer muy talentosa. Veo que pones en práctica lo que predicas. Así es. Soy muy congruente en mi vida, mi teoría y mi práctica van muy de la mano. Predico amor, tengo una fundación que se llama Yo vivo en el amor, donde la base fundamental de nuestro mensaje, es el amor propio. Y mi próximo seminario viene muy pronto en México. ¿Dónde es exactamente y cuándo es? Del 1 al 5 de noviembre en Cancún. Hay más información en mi página web: carlosmesber.com/eventos. O escribiendo por WhatsApp al +1-305-7331921

