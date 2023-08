Carlos Calderón, de Despierta América a Hoy Día de Telemundo A 7 meses de su salida de Univision, el conductor mexicano regresó este lunes a la televisión ¡de la mano de Telemundo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón en Hoy Día de Telemundo | Credit: Mezcalent; Instagram Dio Lluberes Carlos Calderón inició en su día 2023 con la inesperada noticia de su despido de Univision. En enero, el conductor mexicano era informado de que ya no formaría parte de la compañía. "Gracias por haberme dejado despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno 'Con Despierta América' se despierta bueno señores…'. Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia", escribió entonces a través de su perfil de Instagram. "Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: 'Nos vemos en la tele!'", agregaba. 7 meses después, esa oportunidad por fin ha llegado. Carlos Calderón Carlos Calderón, exconductor de Univision | Credit: Mezcalent El presentador regresó este lunes a la televisión de la mano de Telemundo. Carlos Calderón Carlos Calderón, exconductor de Univision | Credit: Mezcalent El extalento de Univision recibió una invitación por parte de la cadena para unirse como conductor invitado al programa matutino Hoy Día. "Mañana lunes 14 de agosto en Hoy Día tenemos el gusto de tener a Carlos Calderón como presentador. Te esperamos a las 7AM/6C por Telemundo", se anunció el domingo desde el perfil de Instagram de Hoy Día, donde las reacciones no se hicieron esperar. Carlitos Calderón Credit: Instagram Hoy Día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Qué bueno! Me encanta Carlitos, siempre tan profesional y chistoso", "Mañana veo el show por él" o "Bravo, un gran conductor y ser humano", "Ojalá se quedé", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación. Carlos Calderón en Hoy Día A 7 meses de su salida de Univision, el presentador se dejó ver por primera vez este lunes en el programa matutino de Telemundo como conductor invitado junto a Daniel Arenas, Penélope Menchaca y Andrea Meza. Carlos Calderón Carlos Calderón con los conductores de Hoy Día y su productor ejecutivo | Credit: Instagram Dio Lluberes "Hoy día empecé algo nuevo. Gracias a todos por las porras", escribió a través de su perfil de Instagram. El presentador acompañó sus palabras de una imagen en la que posa de lo más sonriente desde el estudio de Hoy Día. Hoy Día Carlos Calderón en Hoy Día | Credit: Instagram Carlos Calderón "Muchas gracias a todos en Hoy Día", escribió al término del programa junto a esta otra instantánea. Carlos Calderón Carlos Calderón en Hoy Día | Credit: Instagram Carlos Calderón Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

