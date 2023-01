Carlos Calderón confirma su salida de Despierta América El conductor mexicano compartió un emotivo mensaje de despedida a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Mezcalent 2023 no inició con buenas noticias para Carlos Calderón en el terreno profesional. El conductor mexicano quedó fuera del programa Despierta América y de Univision. Así lo adelantó esta mañana en exclusiva la periodista Mandy Fridmann a través del diario La opinión. "Esta mañana el presentador mexicano fue informado que ya no formaría parte de la compañía", dio a conocer Fridmann. Calderón ya no se dejó ver este miércoles en el programa matutino de la cadena hispana. Despierta América Conductores de Despierta América este miércoles 11 de enero | Credit: Despierta América El mensaje de Carlos Calderón A través de sus redes sociales, el conductor confirmó horas más tarde su salida del show. "Gracias por haberme dejado despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno 'Con Despierta América' se despierta bueno señores...'. Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia", escribió desde su perfil de Instagram, donde supera los 300 mil seguidores. "Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: 'Nos vemos en la tele!'. Por ahora, quedamos conectados", concluyó su mensaje el carismático presentador. La declaración de Univision People en Español se puso en contacto con Univision y esta fue la declaración que hicieron al respecto: "El presentador de Despierta América, Carlos Calderón, dejará Univision. Agradecemos a Carlos por sus contribuciones y dedicación a Univision y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros". Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Mezcalent El apoyo de Vanessa Lyon La madre de su hijo, Vanessa Lyon, no tardó en mostrar públicamente su apoyo al presentador. "A ti amor", fueron las palabras con las que reaccionó a su publicación la actriz. Vanessa Lyon Credit: Instagram Vanessa Lyon Vanessa también hizo público a través de sus historias de Instagram un mensaje que recibió de una televidente que lamentaba lo sucedido con el presentador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Despierta América no sabe el talento que deja ir, Carlos es muy querido y su gente lo seguiremos donde sea", se puede leer en el mensaje. Vanessa Lyon Credit: Instagram Vanessa Lyon A lo que ella comentó: "Amén. Tienes razón".

