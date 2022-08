Carlos Adyan se pronuncia sobre el pleito entre Yolanda Andrade y Daniella Navarro Un análisis dentro y fuera de lo ocurrido en La casa de los famosos es realizado por el periodista y presentador Carlos Adyan, quien reveló cuál de todos los concursantes era su favorito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La segunda temporada de La casa de los famosos ha resultado ser un éxito. Las posiciones a favor o en contra hacia cada uno de los concursantes no se hicieron esperar. Tampoco los escándalos ocasionados fuera y dentro del inmueble donde todos convivieron a lo largo de cien días. Carlos Adyan también fue un fanático de este reality y ahora hace un análisis, en exclusiva, ante lo ocurrido con esta emisión tanto en su interior como al exterior. Comenzó opinando sobre el pleito que se desató entre Yolanda Andrade y Daniella Navarro. "Era crónica de muerte anunciada durante toda la temporada Yolanda hablo muy mal de Daniella y decía que no trabajaría nunca con ella, que no tenía carrera, etc.", expresó Adyan a People en Español. "Siento que a la casa todos entraron por mérito propio y no se debe juzgar las carreras de cada cual; entonces, entendí la molestia de Daniella, aunque debía resolverlo más calmada. Y por el lado de Yolanda, entiendo que está para opinar pero cuando uno es portavoz de campanas de bullying hay que ser más meticulosos con las expresiones. Es decir, no tirar piedra en techo de cristal". Respecto a otros conflictos que se dieron durante este programa, el presentador de En casa con Telemundo está convencido que es complicada una convivencia de esa magnitud. "No creo que lo ideal es juzgar, porque estando dentro de esa casa por tanto tiempo pone las emociones a flor de piel", enfatizó. "Niurka, la hizo ganar un público que Daniella no tenía y creo que ella explotó de tantas cosas que estaba provocando Niurka dentro de la casa", comentó. "El de Ivonne [Montero] lo sentía innecesario, porque realmente Ivonne nunca hizo nada grave. En el caso de Laura [Bozzo], Daniela aguantó mucho. Laura a veces era incontrolable, pero siento que ese conflicto le jugó en contra, si no hubiese dejado a Laura y se hubiese enamorado de Nacho la historia fuese otra". Carlos Adyan Carlos Adyan | Credit: Aaron Davidson/Telemundo via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El periodista puertorriqueño también habló de sus preferencias entre los participantes. "Cuando Ivonne entró, a pesar de su carrera, no sentía que llegaría lejos porque era una personalidad que a pesar de ser neutral, las primeras semanas no sobresalía. Pero este juego es increíble, y en el momento que mostró cordura en las peleas, desde el altercado con Laura al principio y el de Daniela y Nacho en la época culminante la hicieron víctima ante el publico en el buen sentido. Literalmente esto es una novela de la vida real, y el aguante que tuvo rindió frutos", expresó. "Aunque supe que el público de Ivonne la respaldaría, por lo antes mencionado, mi favorito fue Salvador Zerboni. Su segundo lugar fue ganado a pulso; nunca traicionó a los suyos aunque lo hayan tomado distinto dentro de la casa", continuó. "Laura entendió todo y Daniella no, pero el amor nos ciega y creo que eso no la ha hecho ver la realidad". Carlos Adyan ahora se concentra en sus propios proyectos, aunque quizá se anime para formar parte en alguna próxima temporada de La casa de los famosos, solo el tiempo lo dirá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Adyan se pronuncia sobre el pleito entre Yolanda Andrade y Daniella Navarro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.