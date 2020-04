La historia de vida de Carlos Adyan, el joven presentador del recién estrenado programa de Telemundo En casa con Telemundo, es el claro ejemplo de que el sueño americano se puede hacer realidad. Con apenas 15 años, el hoy periodista boricua de 24 años dejó atrás su Puerto Rico natal junto a su madre y su hermano menor en busca de un futuro mejor en Estados Unidos. “Para mí fue bien duro, no hay nada como nuestros países. A mí personalmente me pegó mucho en mi personalidad. A pesar de que sabía inglés fluido temía mucho a mi acento y las burlas y eso me hacía ser el chico tímido del salón cuando desde pequeño era el más extrovertido”, se sincera.

A pesar de que los inicios no fueron fáciles, sus ganas de salir adelante hicieron que finalmente lograra vencer sus miedos iniciales y terminara adaptándose al nuevo país.

“Al segundo año de vivir en Estados Unidos dije ‘para afuera los miedos’ y hasta gané la presidencia de la Sociedad Nacional de Honor”, comparte. “Pero fue un proceso de adaptación y aceptación sin duda alguna”, reconoce Adyan, quien se define como ‘un joven auténtico, soñador, creyente de sí mismo y con muchos deseos de aprender y seguir creciendo en la vida”.

Precisamente esas ganas de aprender y seguir creciendo lo han llevado a convertirse hoy en día en el rostro millennial por excelencia de la cadena de habla hispana.

“Esto que llevo viviendo hace 5 años desde mi primer trabajo en radio ha sido un verdadero sueño que tenía desde niño”, asevera. “Me acuerdo de pequeño ver cadenas hispanas en EE. UU. con mi abuela y decir ‘algún día llegaré’. Y así ha sido”.

Su relación con Telemundo inició hace 3 años cuando, tras renunciar a su trabajo como asistente personal del cantante Marc Anthony, acudió a una audición para obtener la plaza de reportero del tráfico en el noticiero matutino de la edición local de Miami y quedó seleccionado. “A las 3 horas me llamaron para ofrecerme la posición. Desde ese momento me enfoqué en mi meta, y a pesar de ser el reportero de tráfico pedía que me permitieran hacer cosas de espectáculo”, relata.

Aunque dar el reporte del tráfico no era algo que quería hacer durante toda su vida, esta primera experiencia en la cadena lo ayudó a desarrollar muchas destrezas, como la improvisación, que más tarde podría aplicar como conductor del programa Acceso local en Telemundo 51 en Miami y colaborador esporádico del show de espectáculos de Telemundo Suelta la sopa.

“Para mí haber empezado desde abajo como pasante en una emisora local de radio e ir subiendo en 5 años me ha enseñado a valorar mi trabajo y a prepararme cada vez más. Ha sido un largo camino pero a la vez un camino que ha rendido frutos”, reconoce. “Yo me mudé a los 19 años a Miami y tenía muy claro lo que quería, entonces ver que todo esto se ha ido cumpliendo me dan motivos para continuar haciendo lo que amo y deleitar al público con mi pasión”.

Una pasión que comenzó a desarrollar de manera profesional a los 19 años. “La primera vez que me puse frente a una cámara fue en un evento de compositores musicales en Miami donde estaba cubriendo para el programa Al Extremo de TV Azteca. Sinceramente, me sentí tan cómodo que en ese instante dije ‘eso es lo que quiero seguir haciendo’”, rememora.

Hoy, Adyan disfruta conducir junto a Ana Jurka En casa con Telemundo, un programa de media hora para toda la familia que busca inspirar y motivar a los televidentes con noticias positivas y divertidas en estos tiempos de grandes retos y recogimiento en los hogares.

“El público conseguirá justo lo que se necesita en estos tiempos, un respiro y buenas noticias. Nosotros entendemos la situación por la que estamos pasando y nuestro propósito es ayudar a nuestro público a aprovechar el tiempo en casa y divertirse en familia”, cuenta el periodista, quien admite que la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus le ha cambiado la vida.

“No soy persona de estar en casa, soy muy activo en el trabajo, gimnasio, restaurantes, playas, entonces adaptarme a esto me ha costado, pero lo he hecho responsablemente. Hoy día como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad y aunque sé que económicamente a muchos les ha afectado, como a toda mi familia, siento que es un proceso de reinvención y que vendrán días mejores”, comparte esperanzado.

Aunque ahora su prioridad es este programa que Telemundo transmite de lunes a viernes a la 1:30 p.m., hora del Este, Adyan no oculta su deseo por seguir volando lejos.

“Antes de los 30 dije que quiero convertirme en uno de los colaboradores fijos del Today Show, así que voy a trabajar muy duro por eso”, concluye.