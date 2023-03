Canela TV rinde homenaje a las mujeres latinas con serie animada Mujeres latinas que han dejado huella en la historia serán honradas a través de una propuesta animada que busca que la niñas se sientan inspiradas y orgullosas de sus raíces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el marco del Día Internacional de la Mujer, diversos medios, plataformas y famosos han buscado honrar a la féminas de diferentes formas y demostrar que son capaces de lograr lo que se propongan y cumplir cualquier meta por difícil que parezca. Así, Canela TV, a través de su sección Canela Kids, lanza la serie SúperEllas, una emisión animada que lleva a cabo un homenaje a las mujeres latinas que han dejado huella en la historia gracias a sus contribuciones en áreas como el entretenimiento, deporte, arte, y ciencia. Así, a lo largo de siete episodios que conforman esta producción, se busca inspirar a la niñas para que se sientan "orgullosas de sus raíces latinas", según mencionó Canela TV en un comunicado. El hilo conductor de esta propuesta son las amigas Nelly y Lucía, quienes se "embarcan en un viaje histórico que explora las vidas de algunas de las mujeres que han inspirado a generaciones, como las cantantes Selena Quintanilla y Celia Cruz; la pintora Frida Khalo; la actriz Rita Moreno; la golfista Lorena Ochoa; la escritora Isabel Allende, y la astronauta Ellen Ochoa. SúperEllas Credit: Cortesía: Canela TV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todas ellas son latinas que han demostrado, a través de cada una de sus disciplinas, que cualquier sueño, sin importar lo grande que sea, se puede conseguir "con determinación y pasión", dejando claro que nada es imposible. La serie de SúperEllas se estrenó el pasado 8 de marzo de 2023 en la plataforma gratuita Canela TV con el capítulo dedicado a Frida Khalo y cada semana se lanzará un nuevo y colorido episodio a través de Canela Kids.

