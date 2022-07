El candente acercamiento entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni en La casa de los famosos: las imágenes no son aptas para cardiacos 'Hermanos' y aliados dentro del reality show de Telemundo, la relación de hermandad entre la actriz venezolana y el actor mexicano está dando un giro que nadie veía venir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las sorpresas no cesan en la etapa decisiva de La casa de los famosos 2 (Telemundo). Tras más de 60 días de convivencia, un nuevo e inesperado romance podría estar surgiendo entre dos de sus participantes: Salvador Zerboni y Daniella Navarro. 'Hermanitos' y aliados dentro del exitoso reality show, la relación de hermandad entre el actor mexicano y la actriz venezolana está dando un inesperado giro gracias a la privacidad de la suite del líder que pocos veían venir. Este lunes, durante la gala de eliminación, sus conductores, Héctor Sandarti y Jimena Gállego, dieron paso a unas imágenes de lo más candentes y subidas de tono entre ambos. Imágenes que dejaron con la boca abierta a muchos, empezando por sus presentadores. Daniella Navarro Daniella Navarro; Salvador Zerboni | Credit: Telemundo (x2) "Hemos tenido uno de los acercamientos más candentes de esta temporada. La posibilidad de este acercamiento nunca me había pasado a mí por la cabeza, no sé a ustedes. Pero hoy me queda claro que 63 días de aislamiento en esa casa pone a todos en total vulnerabilidad", comentó Sandarti, quien está a punto de superar el medio millón de seguidores en Instagram. "Yo todavía no proceso lo de Daniella y Zerboni", admitió Gállego. Daniella y Zerboni son conscientes de que la intimidad de la suite del líder está poniendo a prueba su relación de hermanos y ambos están tratando de resistir la tentación. Pero no es fácil. "Es mucha tentación… De verdad es como una hermandad y no queremos como dañarla […]. Pero yo creo que si, como me dice él, la tentación insiste un poco más creo que esos demonios lo van a vencer. Salvador es un tipo guapo, es soltero, yo soy soltera. Pero creo que más se está controlando Salvador y se lo agradezco", se sinceró Navarro a 'la jefa' de la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay que centrar bien la cabeza para no confundir la amistad con la necesidad. Obviamente uno tiene que luchar con sus demonios", admitió por su parte el actor mexicano. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

