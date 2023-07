Tras varias negativas, Candela Ferro regresa a la televisión Luego de estar alejada de la televisión, Candela Ferro regresa con un proyecto muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Candela Ferro tiene una sólida carrera que inició cuando tenía 18 años de edad, la periodista de origen argentino también ha sufrido los embates de los tiempos modernos, donde la falta de presupuesto se tradujo en menor calidad de los proyectos y un retiro involuntario. "La carrera de un artista o una personalidad de la televisión, como yo, es larga tiene altibajos. Uno se va haciendo más fuerte y resiliente con los años. Creo que la reinvención mas grande aún está por venir", mencionó a People en Español. "La televisión no es lo que era no lo será más. Entender eso para mi fue bastante desafiante, porque me gusta los buenos productos, con calidad y con gente que saber hacer lo que hace. De esa televisión vengo. Acá creo que hoy los presupuestos obligaron a las cadenas y plataformas a olvidarse de la calidad y priorizar los bajos costos", agregó. "Soy periodista, sé escribir, comencé mi carrera como productora de línea en noticias. Soy todo terreno pero en estos años hice llamados que no tuvieron respuestas. Cuesta ver a un personaje de televisión que siempre estuvo frente a cámara del otro lado. Es difícil de entender muchas veces". Luego de estos obstáculos, la presentadora regresa a la televisión con el programa Miami Cara a Cara; lo cual, le representa "volver a creer" y "tener la ilusión de llegar a un set. Sentirme muy valorada". Así, de la mano de Federico Díaz, ofrece un formato que conoce muy bien. "Miami Cara a Cara es su visión y yo lo acompaño con lo mejor que se hacer 'conversar'", explicó. Candela Ferro Credit: Jason Koerner/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Frescura, una conversación amena con el entrevistado, siempre dándole un marco periodístico, de actualidad. Siempre hago noticias aún cuando cubro entretenimiento o moda", continuó. "Estoy regresando a un formato que me gusta mucho. Poder entrevistar sin que te corran con el tiempo, la libertad de tener invitados no solo de la música, y actores del cine y televisión, vamos a entrevistar personajes interesantes que hacen de Miami la ciudad que es hoy. Fotógrafos, gente del mundo de la moda, chefs. Siempre hay algo inspirador y motivador cuando te sientas a platicar con alguien. Eso es lo que me entusiasma de esta nueva oportunidad". Candela Ferro aseguró que Miami Cara a Cara que ya está en grabaciones, llegue a muchos países. "Vuelvo más sabia, voy a disfrutar cada momento en el set. Me voy a divertir más, quiero fluir en este bello proyecto que es Miami Cara a Cara", concluyó.

