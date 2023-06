Canal público en México contrata a Drag Queen como presentadora de noticias Amanda se convirtió en la primera Drag Queen en conducir de manera formal un noticiario en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amanda Drag Queen Credit: Amanda Drag Queen Instagram El 23 de junio de 2023, quedó marcado en la historia de la televisión mexicana, luego de que el Canal Once pusiera en su noticiero a una persona drag queen para presentar el segmento "Cada hora a la hora" ofreciendo información sobre la comunidad LGBT+. Así, Amanda Drag Queen, apareció con su llamativo maquillaje, pelucas y atuendos coloridos; lo cual, no fue impedimento para realizar su labor de manera profesional. "El que se abran espacios donde se puede demostrar que somos personas serias, preparadas, es un gran paso hacia la inclusión y ayuda a eliminar muchos estigmas", dijo la presentadora de noticias durante la emisión. "A esas personas que nos están viendo, a esos infantes, sí se puede. Estamos en todos los espacios". Guillermo Barraza, nombre real de Amanda Drag Queen, es un comunicólogo y periodista nacido en Sinaloa, México, quien hizo pública su sorpresa y agradeció el apoyo recibido. Como profesional de noticias, cuenta con una amplia experiencia en medios impresos y electrónicos. Así, propuso a su jefe, en dicho canal público, aparecer en personaje dando noticias; lo cual, fue aceptado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no es la primera vez que Amanda rompe barreras, debido a que, el 23 de junio de 2022, se convirtió en la primera Drag Queen en dar un mensaje desde la tribuna del Senado de la República y la Cámara de Diputados de México. Guillermo Barraza o Amanda Drag Queen mencionó que era impensable que personas de la comunidad LGBT+, trans o Drag pudieran ser considerados en espacios serios. "Canal Once es una de las primeras aliadas de la diversidad y la Inclusión", mencionó dicha emisora en su sitio oficial.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Canal público en México contrata a Drag Queen como presentadora de noticias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.